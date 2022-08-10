Трамп розмірковує над участю у виборах президента в 2024, а його дії стали предметом розслідувань 

На тлі натяків на намір балотуватись у президенти в 2024 році, колишній президент США Дональд Трамп зіткнувся з масштабними кримінальними розслідуваннями на рівні держави та штату щодо його дій після невдалої кампанії з переобрання у 2020 році.

Безпрецедентний обшук ФБР у маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді в понеділок став останнім свідченням того, що слідчі вивчають дії 45-го президента країни. Згідно з повідомленнями, слідчі шукали секретні документи, які Трамп, можливо, взяв із собою, коли покидав Вашингтон минулого року. Обшук був санкціонований судом і, ймовірно, на найвищому рівні Міністерства юстиції, але подробиці ордеру на обшук, який подали слідчі, та його обґрунтування поки невідомі, як і ім’я судді, який його санкціонував.

У Білому домі стверджують, що їм не було заздалегідь відомо про обшук. Згідно з Законом про президентські записи 1978 року, офіційні записи всіх президентів і віце-президентів залишаються загальнодоступними навіть після того, як ці посадовці йдуть з посади. Вважається, що документи належать американській громадськості, а не особам, які були лідерами країни.

Приблизно через рік після того, як він покинув посаду, Трамп передав до Національного архіву 15 коробок документів часів свого президентства, деякі з яких, як стверджувалося, містили секретні документи. Але слідчі, які провели обшук в офісі Трампа та відкрили сейф у його маєтку у Флориді в понеділок, вивезли документи, які не були передані в січні.

Трамп вказав на обшук, як і розслідування, пов’язані з виборами, як на спробу стримати його від участі у виборах у 2024 році.

«Це темні часи для нашої країни, тому що мій чудовий дім, Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, наразі перебуває в облозі, захоплений і зайнятий великою групою агентів ФБР ", - заявив колишній президент.

"Нічого подібного ніколи раніше не траплялося з президентом Сполучених Штатів", - сказав він, стверджуючи, що обшук був результатом "зловживань прокуратури, перетворення системи правосуддя на зброю, і нападу радикальних лівих демократів, які відчайдушно не хочуть, щоб я балотувався на посаду президента у 2024 році".

Він стверджував, що така подія "може відбутися лише в зламаних системах країн третього світу. На жаль, Америка зараз стала однією з таких країн, корумпованою на небаченому раніше рівні".

Трамп має багато прихильників серед виборців-республіканців, хоча низка офіційних осіб від Республіканської партії, включаючи Майка Пенса, віце-президента Трампа, губернатора Флориди Рона ДеСантіса та інших, натякали, що вони можуть претендувати на президентські вибори від Республіканської партії у 2024 році.

Триває слідство

Міністерство юстиції США також розслідує роль Трампа в підбурюванні бунту в Капітолії США 6 січня 2021 року, коли близько 2000 його прихильників вторглися в будівлю, щоб завадити законодавцям підтвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента в 2020 році. На мітингу незадовго до цього Трамп закликав своїх прихильників піти до Капітолію.

Незважаючи на те, що помічники Білого дому та тогочасний генеральний прокурор Вільям Барр неодноразово заявляли Трампу про відсутність доказів масштабного шахрайства під час підрахунку голосів, Трамп публічно та приватно вимагав від Пенса припинити сертифікацію підрахунку голосів колегії вибірників на користь Байдена. Але Пенс відмовився це зробити за порадою юристів, які сказали йому, що Конституція не надає йому таких повноважень.

Слідчі вивчають роль Трампа у здійсненні плану, який пропагували деякі з його радників, назвати несанкціоновані списки виборців у штатах, де він програв.

У Сполучених Штатах президенти фактично обираються на окремих виборах у кожному з 50 штатів, а не через всенародне голосування. Кількість голосів виборців кожного штату залежить від його населення, причому найбільші штати мають найбільший вплив. Бунтівники, які штурмували Капітолій, намагалися не дати законодавцям підтвердити остаточну перемогу Байдена 306 голосами проти 232 у Колегії вибірників.

У третьому розслідуванні прокурор у південного штату Джорджія розслідує дії Трампа за можливе підбурювання до фальсифікації виборів.

У записаній телефонній розмові 2 січня 2021 року Трамп просив вищого посадовця Джорджії «знайти» йому 11 780 голосів — на один більше, ніж кількість голосів, з якою в штаті переміг Байден. Під час розмови Трамп сказав: «Мені потрібно лише 11 000 голосів. Друзі, мені потрібно 11 000 голосів. Дайте мені спокій».