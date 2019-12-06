Трамп закликав не вірити ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю розкритикував ЗМІ, які посилаються у своїх матеріалах на анонімі джерела.

"Не вірте жодній статті, жодному сюжету у пресі, або на телебаченні, яка використовує "анонімні джерела" - чи то вони стосуються торгівлі, чи будь-якої іншої теми. Приймайте лише інформацію, яка походить від реальних людей, чиї імена вказуються. Брехливі ЗМІ вигадують чимало історій, які використовують "джерела". Не вірте їм!" - відзначив президент США у Twitter.

Протягом президентства Трампа значна частина викривальних матеріалів щодо роботи адміністрації США посилались на анонімні джерела в адміністрації.

Раніше Трамп неоднозразово ставив під сумнів інформацію заявлену у ЗМІ отриману з "аноніміних джерел".

За даними опитування Rassmussen reports, соціологічної компанії, якій закидають наближеність до Республіканської партії, 53% виборців у США вважають, що журналісти намагаються сприяти імпічменту Дональда Трампа.

Днями Білий дім звинуватив впливове американське видання The New York Times у заангажованому виствіленні слухань щодо імпічменту.

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