Фінляндія здивована словами Трампа, що там запобігають пожежам прибираннями лісу

Президент Фінляндії Саулі Нііністо сказав, що він не пригадує обговорювання з президентом США Дональд Трампом прибирання у лісах, як способу запобігання лісовим пожежам.
Коментарі привернули велику увагу, бо нещодавні пожежі у Каліфорнії призвели до загибелі принаймні 76 осіб, і в Сполучених Штатах активно обговорюють, як зберегти життя людей, і чи сприяють великим лісовим пожежам зміни клімату.
В інтерв’ю фінській газеті Ilta-Sanomat Нііністо підтвердив, що на зустрічі у Парижі 11 листопада він коротко розмовляв з Трампом про проблему лісових пожеж, і що він розповідав американському колезі, що у Фінляндії “доглядають” за лісами, але заперечив, що мова йшла про згрібання, чи прибирання.
Непорозуміння виникло у зв’язку з тим, що Дональд Трамп, відвідуючи у суботу спустошену пожежами Каліфорнію, навів приклад Фінляндії, де лісові пожежі не становлять такої проблеми бо там, за словами американського президента, “витрачають багато часу на згрібання, прибирання та іншу роботу”.
“Подивіться на інші країни, де це роблять інакше, і там зовсім інша справа”, - сказав президент Трамп.
Газета пише, що фінський президент пригадав, що він розповідав Дональду Трампу про систему спостережень за пожежами, яку використовує Фінляндія, і що він сказав американському колезі: “Ми дбаємо за свої ліси”; але не міг згадати, щоб йшлося про прибирання.
Ліси вкривають понад 70% території Фінляндії, яка є одним з провідних виробників паперу у світі.
Коментатори, що долучилися до дискусій вказують, що Фінляндія, хоч і вкрита лісами, проте набагато менше заселена, клімат там вологіший і значну частину року більша частина території країни вкрита снігом.
Президент Дональд Трамп раніше заявляв, що глобальне потепління - вигадана проблема, але згодом визнавав, що проблема існує, але нема певності щодо людського чинника у процесі кліматичних змін.
Трамп в односторонньому порядку вивів Сполучені Штати з Паризької міжнародної кліматичної угоди, що зобов’язує країни зменшити промислові викиди так званих “парникових газів”, які науковці вважають важливим чинником у змінах глобального клімату.
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