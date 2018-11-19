Фінляндія здивована словами Трампа, що там запобігають пожежам прибираннями лісу

Президент Фінляндії Саулі Нііністо сказав, що він не пригадує обговорювання з президентом США Дональд Трампом прибирання у лісах, як способу запобігання лісовим пожежам.

Коментарі привернули велику увагу, бо нещодавні пожежі у Каліфорнії призвели до загибелі принаймні 76 осіб, і в Сполучених Штатах активно обговорюють, як зберегти життя людей, і чи сприяють великим лісовим пожежам зміни клімату.

В інтерв’ю фінській газеті Ilta-Sanomat Нііністо підтвердив, що на зустрічі у Парижі 11 листопада він коротко розмовляв з Трампом про проблему лісових пожеж, і що він розповідав американському колезі, що у Фінляндії “доглядають” за лісами, але заперечив, що мова йшла про згрібання, чи прибирання.

Непорозуміння виникло у зв’язку з тим, що Дональд Трамп, відвідуючи у суботу спустошену пожежами Каліфорнію, навів приклад Фінляндії, де лісові пожежі не становлять такої проблеми бо там, за словами американського президента, “витрачають багато часу на згрібання, прибирання та іншу роботу”.

​

“Подивіться на інші країни, де це роблять інакше, і там зовсім інша справа”, - сказав президент Трамп.

Газета пише, що фінський президент пригадав, що він розповідав Дональду Трампу про систему спостережень за пожежами, яку використовує Фінляндія, і що він сказав американському колезі: “Ми дбаємо за свої ліси”; але не міг згадати, щоб йшлося про прибирання.

Ліси вкривають понад 70% території Фінляндії, яка є одним з провідних виробників паперу у світі.

Коментатори, що долучилися до дискусій вказують, що Фінляндія, хоч і вкрита лісами, проте набагато менше заселена, клімат там вологіший і значну частину року більша частина території країни вкрита снігом.

Президент Дональд Трамп раніше заявляв, що глобальне потепління - вигадана проблема, але згодом визнавав, що проблема існує, але нема певності щодо людського чинника у процесі кліматичних змін.

Трамп в односторонньому порядку вивів Сполучені Штати з Паризької міжнародної кліматичної угоди, що зобов’язує країни зменшити промислові викиди так званих “парникових газів”, які науковці вважають важливим чинником у змінах глобального клімату.

Дивіться також: Підсумки візиту української делегації до США

​