Адміністрація Трампа звільнила членів Президентської ради з питань ВІЛ-СНІДу

Адміністрація Трампа звільнила решту членів Президентської ради з питань ВІЛ-СНІДу, яка відома як PACHA.

Цього тижня члени комісії отримали листа, в якому сказано, що їх призначення до ради скасовано з негайним результатом. Про це повідомила газета The Washington Post.

Раду було встановлено у 1995 році за адмінінстрації президента Клінтона, щоб вона служила порадами в справі лікування ВІЛ-СНІДу.

Шестеро членів ради, незадоволені діями Білого дому щодо політики, подали у відставку ще у червні. Одним із них був Скот Шеттс, юрист організації Lambda Legal, яка служила порадами громаді ЛГБТ.

Тоді в тижневику Newsweek він написав, що президент Трамп «попросту не дбає» про людей, які живуть з вірусом імунодефіциту людини. Шеттс сказав, що адміністрація Трампа «просуває законодавство, яке завдає шкоди людям з ВІЛом та зупиняє або відміняє важливі досягнення, зроблені в боротьбі з недугою».

У п’ятницю він заявив газеті The Washington Post: «Переломним моментом для мене був підхід президента до програми Obamacare, яка важлива для людей з ВІЛом, таких як я».

Шеттс заявив у Newsweek, що більшість громадськості не обізнана з тим, що лише 40% людей з ВІЛ-СНІДом у США спроможні придбати медикаменти, які зберігають життя, доступні уже протягом понад 20 років. І що неприйнятне, щоб президент не знав цих фактів, створюючи уряд, який усуває боротьбу з епідемією на дальше місце, та є причиною або запроваджує політику і підтримує законодавство, що змінить здобутки, досягнуті протягом останніх років».

Згідно з офіційним повідомленням, Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США шукає кандидатів на членів нової ради.

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