США не хоче війни з Іраном – президент Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що не хоче війни з Тегераном після того, як іранський військовий командир попередив, що будь-який конфлікт в регіоні Перської затоки може поширитись безконтрольно і загрожує життю американських військових.

Напруженість залишається високою після того, як президент Трамп заявив у п'ятницю, що відкликав військовий напад, який мав бути відповіддю на збиття безпілотного літака США, бо внаслідок такого нападу могло загинути 150 людей.

"Я не шукаю війни", - сказав Дональд Трамп в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC.

Трамп також заявив, що він накладе додаткові санкції на Іран, починаючи з понеділка. Разом з тим, президент зазначив, що готовий укласти угоду, щоб посилити слабку економіку Ірану.

«Думаю, вони хочуть вести переговори. І я думаю, що вони хочуть домовитися. І моя угода - ядерна. Послухайте, вони не матимуть ядерної зброї», - додав президент Трамп. «Я не думаю, що їм подобається ситуація, в якій вони перебувають. Їхня економіка є абсолютно розвалена", - заявив Дональд Трамп.

Відносини в регіоні почали значно погіршились, коли Трамп вивів США з ядерної угоди 2015 року між Іраном і шістьма державами і відновив санкції проти країни. Санкції були зняті в рамках угоди, згідно з якою Тегеран мав припинити свою ядерну програму.

Тегеран заявляє, що буде жорстко реагувати на будь-яку загрозу проти Ірану і попередив у неділю про ризики військового протистояння.

"Якщо в регіоні виникне конфлікт, жодна країна не зможе приборкати його масштаб", - заявив генерал-майор Ґоламалі Рашид, повідомляє агентство Fars. "Американський уряд повинен діяти відповідально, щоб захистити життя американських військових, уникаючи неправомірних дій в регіоні".

Президент Ірану Гассан Роугані звинуватив американців у розпалюванні напруги в Перській затоці через порушення, за словами Ірану, їх повітряного простору військовим безпілотним літаком США, повідомляє агентство.

У Вашингтоні заявили, що літак був збитий в міжнародному повітряному просторі, і що це був "непровокований напад".