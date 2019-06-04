Хто і чому протестує проти Трампа у Лондоні?

Переговори президента США Дональда Трампа з прем’єр-міністром Великої Британії на другий день державного візиту американського президента супроводжуються протестами у Лондоні, на які організатори обіцяли зібрати сотні тисяч учасників.

У липні минулого року під час першого президентського візиту Трампа на подібні протести вийшли близько 250 тисяч людей.

Ще не бачив жодних протестів, але я впевнений, що фальшиві новини будуть старанно працювати, щоб їх знайти. Довкола велика любов.

​Демонстрантам цього разу не дозволили пройти поблизу резиденції прем’єр-міністра на Давнінґ стріт 10 - місця офіційних переговорів.

Британський уряд надає великої ваги відносинам зі США, і Лондон сподівається, що після запланованого на 31 жовтня припинення членства Британії в ЄС, дві країни зможуть швидко укласти угоду про торгівлю.

Представники акції “Разом проти Трампа” назвали сьогоднішню подію “карнавалом спротиву” і наголосили в інтерв’ю британським ЗМІ, що демонстрації не є протестом проти Сполучених Штатів, а лише виявом осуду теперішнього господаря Білого дому.

Згідно з опитуванням компанії YouGov 67% британців негативно оцінюють Дональда Трампа і лише 21% думають про нього схвально.

Опоненти закидають американському лідеру його рішення вивести США з міжнародної Паризької кліматичної угоди і критикують його заяви щодо іммігрантів.

Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбин, який напередодні відмовився брати участь у державному бенкеті на честь Трампа, заявив, що долучиться до демонстрантів, щоб “виявити солідарність з тими, на кого він нападав в Америці, по всьому світу і в нашій країні”.

Одним з найгучніших критиків американського президента виявився мер Лондона Садік Хан, який заявив у статті, опублікованій перед візитом , що “це не по-британськи - розстеляти червоний килим Дональду Трампу”.

Президент Трамп відповів на критику мера дописом у Twitter, в якому назвав його невдахою.

У великому перерахунку претензій до Трампа Садік Хан звинуватив гостя у “навмисному використанні ксенофобії, расизму та “іншості” у якості виборчої тактики”.

Лондонський мер, який є нащадком іммігрантів і представником мусульманської громади, також нагадав про те, що американський керівник, намагався “накласти заборону на в’їзд (до США) з низки мусульманських країн”.

“Я веду мову не про Володимира Путіна чи Кім Чен Ина. Це дії лідера нашого найближчого союзника - президента Сполучених Штатів Америки”, - написав він.

Садік Хан зарахував Дональда Трампа, до інших політиків, яких він назвав ознакою зростання світової загрози від крайніх правих.

“Віктор Орбан в Угорщині, Маттео Сальвіні в Італії, Марін Ле Пен у Франції та Найджел Фараж тут у Британії використовують розкольницькі висловлювання фашистів двадцятого сторіччя”, - вважах Хан.

Президент Трамп у перший день перебування у Лондоні написав, що він не бачив протестів, але помітив доброзичливців.

“Лондонська частина подорожі відбувається справді добре. Королева та уся королівська сім'я були фантастичні. Стосунки зі Сполученим Королівством дуже міцні. Приголомшливі натовпи доброзичливців та людей, які люблять нашу країну. Ще не бачив жодних протестів, але я впевнений, що фальшиві новини будуть старанно працювати, щоб їх знайти. Довкола велика любов. Також з Британією можлива велика торговельна угода, одразу після того, як вона позбудеться кайданів. Вже починаємо розмови”, - написв Дональд Трамп у понеділок в Twitter.

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