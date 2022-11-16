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Трампу може бути складно переконати Республіканську партію підтримати його кандидатуру на виборах президента
За кілька днів до вівторка, коли колишній президент Дональд Трамп оголосив, що він знову висуне свою кандидатуру на номінацію від Республіканської партії на президентські вибори 2024 року, впливові голоси в консервативних політичних колах висловились проти повернення йому лідерства в партії.
Трамп очолював партію після виборів у 2016 році, але республіканці втратили більшість у Палаті представників у 2018 році. Потім у 2020 році, незважаючи на свої заперечення, Трамп програв президентські вибори Джо Байдену, а його партія також втратила більшість в Сенаті.
Попри очікування значної перемоги на проміжних виборах, республіканці не змогли отримати більшість в Сенаті, і станом на вівторок вони, здавалося, можуть отримати незначну більшість в Палаті представників. Однією з причин гірших, ніж очікувалось, результатів Республіканської партії стало те, що декілька рекомендованих Трампом кандидатів отримали гірший результат, ніж більш помірковані кандидати від Республіканської партії.
У вівторок Кен Гріффін, мільярдер, засновник хедж-фонду Citadel і головний донор республіканців, озвучив те, про що, очевидно, думали багато хто в партії.
"Хочу сподіватись, що Республіканська партія готова піти від того, хто тричі програв для цієї партії", - сказав Гріффін на заході, який спонсорував Bloomberg News у Сінгапурі.
Набридло програвати
Гріффін далеко не один у переконанні, що республіканці повинні дистанціюватися від колишнього президента.
Після гірших, ніж очікувалося, результатів партії на проміжних виборах 9 листопада, Wall Street Journal виступив проти Трампа.
"З моменту його малоймовірної перемоги в 2016 році над Гілларі Клінтон, яку багато хто не любить, пан Трамп має ідеальний список поразок на виборах, - йдеться в редакційній статті, - Тепер пан Трамп зірвав вибори 2022 року, і це може віддати демократам Сенат ще на два роки. Пан Трамп мав стратегічні успіхи на посаді президента, включаючи зниження податків і дерегуляцію, але привів республіканців з одного політичного фіаско до іншого. «Ми збираємося вигравати стільки, - раніше казав Трамп, - що вас втомлять перемоги». Можливо, зараз республіканці втомилися програвати".
Багато хто в партії відвертається від Трампа й шукає когось на його місце, причому найвірогіднішим кандидатом є губернатор Флориди Рон ДеСантіс, який поділяє багато підходів Трампа у протистоянні з лівими політиками. ДеСантіс виграв перевибори минулого тижня у своєму штаті з перевагою майже в 20 відсоткових пунктів.
Виступаючи перед журналістами в понеділок, сенаторка-республіканка Синтія Ламміс сказала: «Питання таке: хто нинішній лідер Республіканської партії? О, я знаю, хто це: Рон ДеСантіс. Рон ДеСантіс є лідером Республіканської партії, хоче він цього чи ні".
Протидія ДеСантісу
Деякі спостерігачі за виборами в США вважають, що рішення Трампа зараз оголосити про свою кандидатуру спрямоване на те, щоб очистити поле від можливих конкурентів в кандидати від партії і зокрема заблокувати ДеСантіса.
«Довгий час у політиці вважалось, що можна відбити суперників, зібравши гроші на ранніх стадіях і розпочавши гру на ранніх стадіях, — каже Дженніфер Н. Віктор, доцентка політології Університету Джорджа Мейсона Школи, повідомляє Голос Америки. - Тож він явно прагне отримати таку перевагу першого гравця».
Додатковим доказом занепокоєння колишнього президента щодо ДеСантіса є те, що він нещодавно публічно критикував губернатора. Трамп, який часто дає принизливі прізвиська своїм суперникам, називає ДеСантіса «Роном ДеСанктімоніусом (з англ. святенницьким - ред.)».
У розлогій заяві після проміжних виборів Трамп спробував применшити значення перемоги ДеСантіса, зазначивши, що ДеСантіс переміг із меншою кількістю голосів, ніж Трамп отримав у Флориді на виборах 2020 року. Різниця, ймовірно, пояснюється тим фактом, що явка на виборах президента у США набагато вища.
"Трампізм все ще здоровий"
Дехто припускає, що заява Трампа після проміжних виборів, має на меті відвернути увагу від результатів, які використовуються деякими опонентами колишнього президента для критики його рішення агітувати за багатьох кандидатів.
Втім, Віктор вважає, що поки надто рано списувати вплив руху колишнього президента на формування перегонів 2024 року.
«Якби республіканців розгромили — справді розгромили — на цих виборах, а демократи отримали додаткові місця в Палаті представників, я думаю, що розмови про вилучення трампізму з партії були б набагато сильнішими, — каже Віктор. - Але оскільки цього не сталося, оскільки це був скоріше змішаний результат, я думаю, що є багато доказів того, що трампізм все ще досить здоровий і, ймовірно, є найбільшою та найнадійнішою коаліцією всередині партії».
Шукаємо альтернативу
Однак інші експерти сумніваються, що виклик Трампу буде успішним.
Кріс Стіруолт, старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва, погодився, що колишній президент зберігає непохитну підтримку частини Республіканської партії. Але він сказав, що незрозуміло, чи основні прихильники Трампа складають достатньо велику частку виборців, щоб гарантувати висунення Трампа, якщо кандидат-супротивник зможе консолідувати решту.
«Є багато республіканців, які проголосували б за Трампа у 2024 році, але сподіваються, що їм це не доведеться робити», — сказав Голосу Америки Стіруолт, колишній політичний редактор Fox News.
Однак, за його словами, це не гарантує, що, як і на праймеріз 2016 року, Трамп не зможе протистояти різним фракціям усередині партії.
"У 2020 році кандидати від Демократичної партії винесли правильний урок із виборів 2016 року та вибули, а не дозволили маргінальному кандидату виграти номінацію", - сказав Стіруолт.
Дивлячись на республіканців у 2024 році, сказав Стіруолт, велике питання полягає в тому, чи зможе коаліція республіканців, які не хотіли б, щоб Трамп знову отримав номінацію, і тих, хто не голосував би за колишнього президента за жодних обставин, об’єднатися за єдиного кандидата, щоб дати йому чи їй шанс боротися з колишнім президентом.
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- Голос Америки
Остін заявив про ефективність наданих Україні систем ППО та анонсував нову допомогу, зокрема танки
Надані США та союзними країнами системи ППО допомагають Україні захистити мирне населення, а американські системи NASAMS мали 100% успіх в Україні із перехоплення російських ракет, проте Україна потребує більше допомоги у захисті неба.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті сьомого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", що відбувається в режимі онлайн в середу.
"З часу нашого останнього засідання контактної групи сім країн або надіслали Україні критично важливе обладнання для повітряної оборони або зобов'язались це зробити. І це врятує життя невинних українських чоловіків, жінок і дітей, а також допоможе українським Збройним силам захистити своє небо. Тим часом, США, Нідерланди та Чехія працюють разом, щоб надати Україні 90 відремонтованих танків T-72".
Остін процитував слова президента Джо Байдена, що США допомагатимуть Україні "стільки, скільки знадобиться", і додав, що разом із нещодавно оголошеними новими пакетами безпекової допомоги у 400 мільйонів доларів та додатково оголошеним наданням обладнання на 400 мільйонів доларів із американських запасів, загалом США надали Україні допомоги на понад 18,6 мільярдів доларів від початку російської війни 24 лютого.
Як Голос Америки повідомляв раніше, Остін також підкреслив успіхи української армії, зокрема, зі звільнення Херсона, і заявив: "Ми збираємося підтримувати наш імпульс протягом зими, щоб Україна могла продовжувати консолідувати досягнення та перехоплювати ініціативу на полі бою".
Кремль може сподіватись, що більша кількість обстрілів зламає рішучість українського народу, але звичайні громадяни України відповіли із неймовірною витримкою (defiance - ред.), яку світ знає так добреЛлойд Остін
"Росія зазнає невдачі за невдачею на полі бою і ставить ціллю ударів цивільне населення та інфраструктуру. Це лише підкреслює (важливість) намірів цієї Контактної групи і підсилює рішучість українців. Кремль може сподіватись, що більша кількість обстрілів зламає рішучість українського народу, але звичайні громадяни України відповіли із неймовірною витримкою (defiance - ред.), яку світ знає так добре", - сказав глава Пентагону.
Нині в інтерв'ю DW речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив ефективність NASAMS та інших систем, проте наголосив, що цього не достатньо для захисту всієї території України від російських атак.
"Суттєвим фактором є надання зброї нашими західними партнерами. Її хоч і небагато, але вона працює. Так, вчора із десяти пусків NASAMS збив десять повітряних цілей.
IRIS-T практично на сто відсотків відпрацьовує при ракетних атаках. Також самохідні зенітні установки Gepard, Avenger, Aspide. Найближчим часом запрацює комплекс Hawk. Він морально застарілий, але зможе збивати крилаті ракети та дрони, - сказав Ігнат. - Втім, нам досі катастрофічно не вистачає засобів протиповітряної оборони, тому що Україна велика держава. Тому ми перекриваємо певні райони, постійно переміщуємося і маневруємо".
- Голос Америки
Шеф розвідки Британії: висилка 600 російських чиновників з Європи «підірвала» російські шпинуські операції
Голова внутрішньої розвідки Великої Британії, відомої як MI5, Кен Маккаллум заявив, що цього року його країна відмовила у візі більш ніж 100 російським дипломатам із міркувань національної безпеки.
За його словами, цього року 600 російських чиновників було вислано з Європи, 400 з яких його агентство визнало шпигунами.
На його думку, це масове видворення російських шпигунів з Європи після початку російського вторгнення в Україну завдало «найзначнішого стратегічного удару» по російських розвідувальних службах у новітній історії.
Це видворення, в результаті якого Британію покинуло 23 російських дипломати за звинуваченням у шпигунстві, застало зненацька президента Росії Володимира Путіна, заявив глава британської служби внутрішньої розвідки.
Але, за його словами, британські розвідники все ще стикаються з «російським таємним інструментарієм», який включає замахи на вбивства, «кібератаки, дезінформацію, шпигунство» та втручання в демократичні процеси.
Маккаллум назвав «дурними» заяви Москви про причетність Лондона до підриву газопроводу «Північний потік».
У промові, яка представляла щорічну доповідь, він окреслив основні загрози Сполученому Королівству як з боку ворогуючих держав, так і терористичних груп, Маккаллум сказав, що існує ризик того, що Росія, Китай та Іран можуть об’єднати зусилля, і таким чином збільшити загрози, що виходять з цих країн.
Маккаллум також нагадав попередження, які його служба робила раніше, про те, що китайська влада використовує всі наявні засоби для контролю і залякування китайської діаспори.
Він послався на інцидент, що стався минулого місяця в Манчестері, на півночі Англії, коли чоловік, який протестував біля китайського консульства, розповів, що його затягли в середину будівлі люди в масках, а потім штовхали і били.
«Ми не терпітимемо залякування та переслідування громадян Великої Британії та тих, хто переїхав жити до Великої Британії», – сказав Маккаллум.
Керівник МІ5 також згадав про спроби Китаю вплинути на британських законодавців і громадських діячів.
За його словами, Китай становить «стратегічний виклик Великій Британії, який найбільше змінює правила гри».
«Ми бачимо, що китайська влада грає в довгу гру, розвиваючи контакти, щоб маніпулювати громадською думкою на користь Китаю, прагнучи залучити та вплинути не лише на відомих парламентарів у всьому політичному ландшафті, а й на людей, які значно полегшують кар’єру в суспільному житті, поступово створюючи почуття зобов'язання», – сказав Кен Маккаллум.
У повідомленні використано інформацію Reuters, CNN.
- Голос Америки
США підтримуватимуть Україну протягом зими, щоб допомогти "консолідувати досягнення" у війні - Остін на відкритті "Рамштайну"
На тлі останніх масованих атак Росії по цивільній інфраструктурі України, Сполучені Штати пообіцяли продовжити підтримувати Київ. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", що відбувається в режимі онлайн в середу.
"Ми збираємося підтримувати наш імпульс протягом зими, щоб Україна могла продовжувати консолідувати досягнення та перехоплювати ініціативу на полі бою", - сказав Остін, підкресливши успіхи української армії зі звільнення Херсона.
Глава Пентагону зауважив, що Україна потребує більше протиповітряної оборони, і заявив, що вже надані США системи протиповітряної оборони NASAMS мали 100% успіх в Україні із перехоплення російських ракет.
Остін сказав, що Сполучені Штати працюватимуть із Польщею, щоб зібрати більше інформації щодо падіння ракети на тлі масованого обстрілу Росією території України. Як припускають, у Польщі, впала українська ракета ППО, яка перехоплювала російську. Остін не назвав відповідальних за інцидент.
Очільник Пентагону також сказав, що під час зустрічі союзників обговорюватимуть подальші навчання українських військових.
«Інцидент напевне був спричинений українською протиповітряною ракетою», – генсекретар НАТО. Відео
«Наші попередні аналізи дають підстави вважати, що інцидент напевне був спричинений українською протиповітряною ракетою запущеною для захисту української території від російських крилатих ракет», – Єнс Столтенберґ, генсекретар НАТО
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