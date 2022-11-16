Трампу може бути складно переконати Республіканську партію підтримати його кандидатуру на виборах президента

За кілька днів до вівторка, коли колишній президент Дональд Трамп оголосив, що він знову висуне свою кандидатуру на номінацію від Республіканської партії на президентські вибори 2024 року, впливові голоси в консервативних політичних колах висловились проти повернення йому лідерства в партії.

Трамп очолював партію після виборів у 2016 році, але республіканці втратили більшість у Палаті представників у 2018 році. Потім у 2020 році, незважаючи на свої заперечення, Трамп програв президентські вибори Джо Байдену, а його партія також втратила більшість в Сенаті.

Попри очікування значної перемоги на проміжних виборах, республіканці не змогли отримати більшість в Сенаті, і станом на вівторок вони, здавалося, можуть отримати незначну більшість в Палаті представників. Однією з причин гірших, ніж очікувалось, результатів Республіканської партії стало те, що декілька рекомендованих Трампом кандидатів отримали гірший результат, ніж більш помірковані кандидати від Республіканської партії.

У вівторок Кен Гріффін, мільярдер, засновник хедж-фонду Citadel і головний донор республіканців, озвучив те, про що, очевидно, думали багато хто в партії.

"Хочу сподіватись, що Республіканська партія готова піти від того, хто тричі програв для цієї партії", - сказав Гріффін на заході, який спонсорував Bloomberg News у Сінгапурі.

Набридло програвати

Гріффін далеко не один у переконанні, що республіканці повинні дистанціюватися від колишнього президента.

Після гірших, ніж очікувалося, результатів партії на проміжних виборах 9 листопада, Wall Street Journal виступив проти Трампа.

"З моменту його малоймовірної перемоги в 2016 році над Гілларі Клінтон, яку багато хто не любить, пан Трамп має ідеальний список поразок на виборах, - йдеться в редакційній статті, - Тепер пан Трамп зірвав вибори 2022 року, і це може віддати демократам Сенат ще на два роки. Пан Трамп мав стратегічні успіхи на посаді президента, включаючи зниження податків і дерегуляцію, але привів республіканців з одного політичного фіаско до іншого. «Ми збираємося вигравати стільки, - раніше казав Трамп, - що вас втомлять перемоги». Можливо, зараз республіканці втомилися програвати".

Багато хто в партії відвертається від Трампа й шукає когось на його місце, причому найвірогіднішим кандидатом є губернатор Флориди Рон ДеСантіс, який поділяє багато підходів Трампа у протистоянні з лівими політиками. ДеСантіс виграв перевибори минулого тижня у своєму штаті з перевагою майже в 20 відсоткових пунктів.

Виступаючи перед журналістами в понеділок, сенаторка-республіканка Синтія Ламміс сказала: «Питання таке: хто нинішній лідер Республіканської партії? О, я знаю, хто це: Рон ДеСантіс. Рон ДеСантіс є лідером Республіканської партії, хоче він цього чи ні".

Протидія ДеСантісу

Деякі спостерігачі за виборами в США вважають, що рішення Трампа зараз оголосити про свою кандидатуру спрямоване на те, щоб очистити поле від можливих конкурентів в кандидати від партії і зокрема заблокувати ДеСантіса.

«Довгий час у політиці вважалось, що можна відбити суперників, зібравши гроші на ранніх стадіях і розпочавши гру на ранніх стадіях, — каже Дженніфер Н. Віктор, доцентка політології Університету Джорджа Мейсона Школи, повідомляє Голос Америки. - Тож він явно прагне отримати таку перевагу першого гравця».

Додатковим доказом занепокоєння колишнього президента щодо ДеСантіса є те, що він нещодавно публічно критикував губернатора. Трамп, який часто дає принизливі прізвиська своїм суперникам, називає ДеСантіса «Роном ДеСанктімоніусом (з англ. святенницьким - ред.)».

У розлогій заяві після проміжних виборів Трамп спробував применшити значення перемоги ДеСантіса, зазначивши, що ДеСантіс переміг із меншою кількістю голосів, ніж Трамп отримав у Флориді на виборах 2020 року. Різниця, ймовірно, пояснюється тим фактом, що явка на виборах президента у США набагато вища.

"Трампізм все ще здоровий"

Дехто припускає, що заява Трампа після проміжних виборів, має на меті відвернути увагу від результатів, які використовуються деякими опонентами колишнього президента для критики його рішення агітувати за багатьох кандидатів.

Втім, Віктор вважає, що поки надто рано списувати вплив руху колишнього президента на формування перегонів 2024 року.

«Якби республіканців розгромили — справді розгромили — на цих виборах, а демократи отримали додаткові місця в Палаті представників, я думаю, що розмови про вилучення трампізму з партії були б набагато сильнішими, — каже Віктор. - Але оскільки цього не сталося, оскільки це був скоріше змішаний результат, я думаю, що є багато доказів того, що трампізм все ще досить здоровий і, ймовірно, є найбільшою та найнадійнішою коаліцією всередині партії».

Шукаємо альтернативу

Однак інші експерти сумніваються, що виклик Трампу буде успішним.

Кріс Стіруолт, старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва, погодився, що колишній президент зберігає непохитну підтримку частини Республіканської партії. Але він сказав, що незрозуміло, чи основні прихильники Трампа складають достатньо велику частку виборців, щоб гарантувати висунення Трампа, якщо кандидат-супротивник зможе консолідувати решту.

«Є багато республіканців, які проголосували б за Трампа у 2024 році, але сподіваються, що їм це не доведеться робити», — сказав Голосу Америки Стіруолт, колишній політичний редактор Fox News.

Однак, за його словами, це не гарантує, що, як і на праймеріз 2016 року, Трамп не зможе протистояти різним фракціям усередині партії.

"У 2020 році кандидати від Демократичної партії винесли правильний урок із виборів 2016 року та вибули, а не дозволили маргінальному кандидату виграти номінацію", - сказав Стіруолт.

Дивлячись на республіканців у 2024 році, сказав Стіруолт, велике питання полягає в тому, чи зможе коаліція республіканців, які не хотіли б, щоб Трамп знову отримав номінацію, і тих, хто не голосував би за колишнього президента за жодних обставин, об’єднатися за єдиного кандидата, щоб дати йому чи їй шанс боротися з колишнім президентом.