Cвідчення сина та зятя Трампа про російське втручання планує опублікувати Сенат

Йдеться про записи інтерв'ю, які проводились з червня 2017 по березень 2018 року. Серед них є свідчення Дональда Трампа-молодшого, зятя-радника президента Джареда Кушнера, колишнього директора з комунікацій Білого дому Хоуп Хікс, політичного консультанта Роджера Стоуна та інших давніх союзників і партнерів Трампа, а також його поточного менеджера кампанії Бреда Парскейла та колишніх лідерів кампанії Корі Левандовські та Стіва Беннона. Свідчення брали і у колишнього охоронця Трампа Кейт Шиллер.

Комітет з розвідки Сенату США голосуватиме з питання публічного оприлюднення десятків протоколів інтерв'ю, проведених під час розслідування російського втручання в американські вибори.​

У список тих, чиї свідчення можуть бути опубліковані входять представники розвідки та міністерства юстиції з адміністрації колишнього президента США Барака Обами, зокрема Лоретта Лінч, Саллі Йейтс та Джеймс Клеппер.

Також йдеться про оприлюднення свідчень директора з Національної розвідки Дена Коутса та генерального прокурора Джеффа Сешнса.

Голосування Комітету з розвідки Сенату США щодо оприлюднення протоколів свідчень було анонсоване раніше в цьому місяці. У випадку, якщо Комітет з розвідки вирішить підтримати оприлюднення документів, протоколи не оприлюднять одразу ж. Спочатку розвідка відредагує документи, щоб захистити секретну інформацію.

Процес може тривати кілька днів або тижнів і незрозуміло, чи будуть документи оприлюднені до кінця жовтня.​

Процес може тривати кілька днів або тижнів і незрозуміло, чи будуть документи оприлюднені до кінця жовтня. Демократи висловили занепокоєння через можливу вибірковість в обранні, які саме протоколи публікуватимуть.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп видав наказ "Про уповноваження втілення ряду санкцій, передбачених законом США "Про протидію суперникам Америки шляхом санкцій" (CAATSA).

Йдеться про санкції стосовно Росії, введені через її агресію по відношенню до України, анексію Криму, кібернапади і втручання до виборів США 2016 року, повідомляє Державний департамент.

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