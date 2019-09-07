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Трамп: обмін полоненими може стати гігантським кроком до миру

  • Голос Америки

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Гарною новиною, що може стати гігантським кроком до миру назвав обмін полоненими між Україною та Росією президент США Дональд Трамп.

Він привітав обидві країни з обміном.

"Росія та Україні щойно обмінялись великою кількістю в'язнів. Дуже гарна новина і, можливо, перший гігантський крок до миру. Вітаю обидві країни!" - написав президент США у Twitter.

Міжнародні організації та політики виступили з заявами, вітаючи обмін полоненими.

Повернення 35 українців з російських в'язниць привітали країни Великої Сімки. Посли країн висловили сподівання на швидке звільнення інших ув'язнених.

"Знаком надії" назвала обмін і канцлер Німеччини Анґела Меркель.

Надію на подальший обмін ув'язненими, припинення вогню та прогрес із втілення Мінських домовленостей висловив спецпредставник США з питань Україн Курт Волкер.

Сьогодні у міжнародному аеропорту «Бориспіль» приземлився літак з 35 громадянами України, яких Москва повернула Києву в рамках обміну.

Дивіться також: Що в Держдепі кажуть про обмін полоненими між Україною та РФ. Відео

Що в Держдепі кажуть про обмін полоненими між Україною та РФ. Відео
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Що в Держдепі кажуть про обмін полоненими між Україною та РФ. Відео

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