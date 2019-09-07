Трамп: обмін полоненими може стати гігантським кроком до миру

Гарною новиною, що може стати гігантським кроком до миру назвав обмін полоненими між Україною та Росією президент США Дональд Трамп.

Він привітав обидві країни з обміном.

"Росія та Україні щойно обмінялись великою кількістю в'язнів. Дуже гарна новина і, можливо, перший гігантський крок до миру. Вітаю обидві країни!" - написав президент США у Twitter.

Міжнародні організації та політики виступили з заявами, вітаючи обмін полоненими.

Повернення 35 українців з російських в'язниць привітали країни Великої Сімки. Посли країн висловили сподівання на швидке звільнення інших ув'язнених.

"Знаком надії" назвала обмін і канцлер Німеччини Анґела Меркель.

Надію на подальший обмін ув'язненими, припинення вогню та прогрес із втілення Мінських домовленостей висловив спецпредставник США з питань Україн Курт Волкер.

Сьогодні у міжнародному аеропорту «Бориспіль» приземлився літак з 35 громадянами України, яких Москва повернула Києву в рамках обміну.

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