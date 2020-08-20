Трамп заявив, що чекає на доповідь Помпео щодо ситуації з Навальним

Розмовляючи з журналістами у четвер, президент США Дональд Трамп висловився з приводу ситуації з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним. Відповідаючи на питання, чи вважає уряд США, що Навального отруїли, Трамп сказав, що США вивчають повідомлення, які надходять і стежать за розвитком подій.

"Ми цього ще не бачили. Ми вивчаємо ситуацію. Майк (Помпео - прим. ГА) незабаром доповість мені про це", - заявив Трамп.

Раніше прес-секретар генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив у ході щоденного брифінгу, що в ООН із занепокоєнням стежать за повідомленнями про несподівану хворобу Навального.

«Безумовно, ми бажаємо йому швидкого одужання. Будь-які припущення, які стосуються підозр про отруєння, повинні бути, якщо вони підтвердяться, повністю розслідувані », - сказав Дюжаррік.

Нагадаємо, що правозахисна організація Amnesty International зажадала, щоб російська влада повністю розслідувала обставини несподіваного і різкого погіршення стану здоров'я Олексія Навального і дозволила йому негайно пройти діагностику та лікування у лікарів, яким довіряє його родина.

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