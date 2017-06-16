Трамп відмовляється від «перезавантаження» стосунків із Кубою

Правила поїздок американців на Кубу ускладнять, але відновлене посольство в Гавані збережуть

Зробити правила поїздок на Кубу для американців жорсткішими та відмовитися від співпраці з кубинськими компаніями, які контролюються військовими – про такий намір заявив 16 червня президент США Дональд Трамп під час виступу в Маямі.

«З Божою поміччю незабаром ми отримаємо вільну Кубу», – звернувся до натовпу американський президент-республіканець.

Нагадаємо, саме попередник Трампа – демократ Барак Обама за два роки до закінчення свого президентського терміну, в грудні 2014-го поновив дипломатичні стосунки з Кубою. Останні були розірвані ще у 1961 році, коли до влади в Гавані прийшов комуніст Фідель Кастро та його прибічники.

Барак Обама був також першим американським президентом за останні 88 років, який відвідав цю острівну державу. Під час візиту на Кубу Обама називав ізоляцію країни Сполученими Штатами, яка тривала понад півстоліття, неефективною й такою, що не сприяла становленню демократичної, процвітаючої та стабільної Куби.

Про плани Дональда Трампа частково відмовитися від програми «перезавантаження» стосунків із Кубою Обами, напередодні попереджав Білий дім.

«Ми не будемо мовчати перед обличчям комуністичного гніту», – звернувся Трамп до захопленої юрби в кубинському-американському районі Маямі – Маленькій Гавані. Серед його слухачів був також і сенатор-республіканець Марко Рубіо, який допомагав розробляти нові обмеження США щодо Куби.

Водночас, Трамп таки зберіг деякі з досягнень Обами в кубинському питанні. Зокрема, він не став закривати відновлене попередньою адміністрацією посольство США в Гавані.

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