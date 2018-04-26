Трамп хоче призначити друга України - Полу Добрянські - на високу посаду в Держдепі

Адміністрація Трампа планує висунути Полу Добрянські, дипломата високого рангу в адміністрації президента Джорджа Буша-молодшого, на високу посаду в Державному департаменті. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела.

Добрянські була послом з особливих доручень з питань Північної Ірландії та заступником держсекретаря з глобальних питань. Тепер вона може замінити Томаса Шеннона, який оголосив про свій вихід на пенсію.

Це рішення підкреслює наскільки швидко президент Трамп та Майк Помпео формують нову команду в Держдепі, і що вони почали підбір команди ще до завершення процедури затвердження Помпео на посаді держсекретаря, наголошує видання.

Пола Добрянські на тепер є дослідником Центру науки та міжнародних відносин Harvard Kennedy School.

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