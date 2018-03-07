Трамп подав до суду на Каліфорнію, через імміграцію

Після року погроз, адміністрація Трампа зробила свій найбільш агресивний крок проти імміграційної політики Каліфорнії, повідомляє CNN.

Адміністрація Трампа неодноразово критикувала штати, де діють певні обмеження стосовно обміну інформацією з федеральними правоохоронними органами стосовно імміграції, звинувачуючи їх в приховуванні небезпечних злочинців.

Міністр юстиції США Джефф Сешнс планує оголосити про судовий позов 7 березня в столиці Каліфорнії, місті Сакраменто, виступаючи на події організованій асоціацією правоохоронців.

«Міністерство юстиції та адміністрація Трампа будуть боротись проти цих несправедливих та неконституційних заходів», - йдеться в проекті ремарок Сешнса, які він планує виголосити під час виступу. «Ми боремось за збереження ваших робочих місць і зменшення злочиннсті в Америці. Я переконаний, що ми виграємо».

Звинувачення висунуто проти губернатора Каліфорнії Едмунда Брауна та генерального прокурора штату Хавьєра Беcерри.

«В час безпрецедентного політичного неспокою, Джефф Сешнс приїздить до Каліфорнії, щоб надалі розділити і поляризувати Америку», - заявив Браун. «Джеффе, ці політичні трюки можуть бути нормою в Вашингтоні. Але тут вони не працюють. Сумно!!».

«Що б не трапилось в Вашингтоні, Каліфорнія дотримуватиметься курсу і виконуватиме наші закони і захищатиме людей», - повідомив Беcерра в Twitter.

Закони Каліфорнії в деяких напрямках обмежують співпрацю поліції штату з федеральними імміграційними службами. Наприклад, приватні роботодавці мають попереджати робітників про можливі інспекції місць роботи, місцевим правоохоронцям забороняється надавати інформацію федеральним агентам, коли з ув’язнення випускають іммігрантів, та інше.

Цей позов стане перевіркою для штатів стосовно того, чи зможуть вони захищати іммігрантів від виявлення, наголошують ЗМІ.

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