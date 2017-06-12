Прокурори штатів позиваються до Трампа через його бізнес

Генеральні прокурори штату Меріленд та Округу Колумбія подали позов проти президента Трампа, закидаючи йому порушення положення Конституції про отримання неправомірної вигоди. Це положення, зокрема, забороняє президентові, або іншому урядовому посадовцю отримувати подарунки з-за кордону, а також оплати без попередньої згоди Конгресу.

«Конфлікт інтересів» президента є загрозою для нашої демократії – повідомив журналістам генеральний прокурор Меріленду Браян Фрош.

В позові зазначається, що Трамп зберігає зв’язки зі своєю бізнес-імперією і отримує виплати з-за кордону. Так, Trump Hotel президента, розташований в центрі Вашингтону, продовжує приймати міжнародні делегації. «Це впливає на економічні інтереси, але, що найбільш важливо, нас мусить непокоїти наскільки його дії – всередині країни та за її межами – продиктовані виплатами, які він отримує через Tramp Hotel, Мар-а-Лаґо, або (офісний центр – ГА) Trump Tower, виплати які він отримає через решту своїх підприємств, якими він вихваляється», - Фрош повідомив Associated Press.

Відповідаючи на такі закиди, юристи Трампа стверджують, що конституційне положення про неправомірну вигоду не стосується угод, проведених за справедливою ціною.

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