Трамп готовий до розмови з Іраном, але ймовірність військових дій "зберігатиметься"

Ймовірність завжди існує

Президент США Дональд Трамп заявив у Великій Британії, що готовий до переговорів з президентом Ірану Хасаном Рухані, але ймовірність військових дій США проти Ісламської Республіки зберігатиметься.

"Іран був надзвичайно ворожим, коли я вперше прийшов на посаду", - сказав Трамп британській телевізійній станції ITV, - "Вони були терористичною нацією номер один у світі у той час і, ймовірно, можуть лишатись такою сьогодні".

У відповідь на запитання, чи він вважає, що йому потрібно буде вдатись до військових дій, Трамп заявив: "Завжди існує така ймовірність. Чи я хочу цього? Ні. Я не хотів би. Але ймовірність завжди існує".

У відповідь на запитання, чи готовий він поговорити з Рухані, Трамп відповів: "Так, звичайно".

Дивіться також: Греко-католики США отримали нового Митрополита Архієпископа Філадельфійського