Дональд Трамп не відповідає традиційним президентським стандартам

Північна Корея, один із ключових викликів, із яким стикається Дональд Трамп, який збігся в часі із новими соцопитуваннями щодо підтримки президента американцями. Цифри свідчать: американці сумніваються, що він зможе правильно протистояти цій загрозі.

Ядерна загроза з боку Північної Кореї, і чи можлива війна між Вашингтоном і Пхеньяном – провідна тема обговорення в американському суспільстві останній тиждень.

Президент США Дональд Трамп заявив:

«Їх зустріне вогонь, лють і сила, яких іще не бачив світ».

Ця заява президента була не надто вдалою, вважає колишній представник США при ООН Білл Ричардсон:

«Але тепер я думаю, що президент має шанс згуртувати народ, пояснити країні свою політику і, що головне, заспокоїти людей».

Водночас президент Трамп зробив заяву про свого попередника:

«Президент Обама – він засновник “Ісламської держави”».

Американці звикли до жорсткої риторики Трампа іще з часів його передвиборчої кампанії. Але тепер, коли він президент, його оцінюють за іншими стандартами, вважають експерти.

Говорить політолог Ларрі Сабато:

«Він дуже імпульсивний. Можна аргументувати, що це може бути перевагою, бо ваші вороги думають, що мають справу із запальною людиною. З іншого боку, коли йдеться про ядерну зброю, я думаю, що в інтересах усіх сторін, зокрема й Америки, мати когось із холодним розумом».

Але в команді Трампа кажуть: пряма погроза – те, чого очікують його прихильники.

Радник Дональда Трампа Себастіан Ґорка каже:

«Це не Білий дім Обами. Це Білий дім Трампа. Ми не попереджаємо ворогів про наші плани».

Північнокорейська криза збіглась у часі із новими соцопитуваннями щодо підтримки Дональда Трампа. Цифри свідчать: дії президента схвалюють усе менше людей, навіть серед республіканців.

Ларрі Сабато з Університету Вірджинії визнає:

«Спочатку більшість його виборців підтримували президента та його дії. Тепер у більшості опитувань, підтримують 17-24 відсотки».

У Вашингтоні Трамп не знаходить великої підтримки. Тож за натхненням час від часу виїжджає за межі столиці до своїх непохитних прихильників. Як наприклад, до Західної Вірджинії. Це не випадково, кажуть аналітики.

Говорить Джеремі Меєр з Університету Джорджа Мейсона:

«Він не відповідає традиційним президентським стандартам.

Але він не стандартний президент, і багатьом його прибічникам подобається, що він такий вибуховий».

Останні опитування показали, що більшість американців вважають Північну Корею серйозною загрозою національній безпеці. І лише третина опитаних упевнена, що президент упорається із проблемою.

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