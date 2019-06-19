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Трамп має надіслати Путіну потужне повідомлення — сенаторка США

Сенаторка від Демократичної партії Джин Шагін

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Сенаторка від Демократичної партії Джин Шагін (Jeanne Shaheen) у ексклюзивному коментарі Українській службі Голосу Америки прокоментувала плани президента США Дональда Трампа провести зустріч з російським президентом Володимиром Путіним під час саміту "Великої двадцятки".

"Важливо, якщо він планує зустрітись з Володимиром Путіним, він має надіслати йому дуже потужне повідомлення про те, що не може бути подальших дій Росії в Керченській протоці, про усунення незаконного вторгнення до України про виведення всіх військ, які Росія фінансує в Україні", —​ сказала сенаторка.

Питання зустрічі Трампа і Путіна піднімали також на слуханнях про Україну в Сенаті 18 червня. Зокрема, сенатор від демократів Боб Менендес озвучив питання до колишнього американського посла в Україні Джона Гербста:

"Минулого грудня напередодні зустрічі G20 Трамп заявив, що він не зустрінеться з Путіним, доки Росія не відпустить українські кораблі та не звільнить моряків. Росія все ще тримає кораблі й 24 моряків. Проте зараз Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним на саміті G20. … Пане Гербст, що повинен сказати Президент Трамп президентові Путіну?"

На що Джон Гербст відповів: "Було б чудово, якби при зустрічі з Путіним він сказав: “Знаєте, пане Путін, я не можу покращити відносин, поки ви не припините агресію в Україні”. Це було б добре сказати. І не не просто приватно, а й публічно".

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Час-Тайм. Пентагон надасть Україні $250 млн військової допомоги
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Час-Тайм. Пентагон надасть Україні $250 млн військової допомоги

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