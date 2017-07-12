Конгресмен Коген: Путін показав Трампу несправжню Росію; справжня - виявила себе в ОБСЄ

"В той час, як президент Трамп, заявляє, що для нього є честь провести більш ніж двогодинну зустріч з президентом Путіним на саміті G20 (G19?) в Німеччині, і що вони обговорили багато питань, включаючи кібербезпеку, я був у Мінську на засіданні парламентської асамблеї ОБСЄ і був свідком огидних голосувань та дій Російської Федерації", - заявив конгресмен Стівен Коген після участі в щорічному засіданні Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Мінську, де він представляв Гельсінську комісію.

Російська делегація відмовилась визнавати переслідування ЛГБТ- спільноти в Чечні, заперечувала наявність порушень прав людини в Білорусі і будь-яке порушення територіальної цілісності на Сході України

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"Що б не було сказано президентові Трампу президентом Путіним протягом їх зустрічі, це - не справжня Росія. Справжня Росія виявила себе на на парламентській асамблеї ОБСЄ в Мінську. Те, що президент Трамп почув на переговорах з Путіним про те, як добре порозумілися Сполучені Штати та Росія – це хибні повідомлення від КДБ", - йдеться в заяві Когена.

Протягом засідання ОБСЄ "слова та дії Росії послідовно суперечили захисту прав людини, демократичним цінностям, цінностям свободи вибору та територіальної цілісності країн. Так, російська делегація відмовилась визнавати переслідування ЛГБТ- спільноти в Чечні, заперечувала наявність порушень прав людини в Білорусі і будь-яке порушення територіальної цілісності на Сході України", - повідомив конгресмен.

Російська делегація намагалась заблокувати резолюцію по Україні, але їм це не вдалось і резолюцію було прийнято

Конгресмен Коген став свідком того, що російська делегація відмовилась визнавати свою участь в конфлікті в Україні, - повідомляється в заяві на сайті конгресмена, - натомість, російська делегація звинуватила Асамблею в тому, що вони ігнорують справжні загрози, і що вони мусять відвідати Крим, щоб подивитись, що «так-би мовити окупований Крим щасливий бути частиною Росії».

Російська делегація намагалась заблокувати резолюцію по Україні, але їм це не вдалось і резолюцію було прийнято, - йдеться в заяві конгресмена.

Часто, російська делегація була єдиною, хто голосував проти цінностей, які об’єднують членів ОБСЄ

Однак, російська делегація успішно заблокувала резолюцію з порушення прав людини в своїй країні і відкинула звинувачення у переслідуваннях ЛГБТ-спільноти в Чечні.

Конгресмен відзначив, що багато разів Російська Федерація була єдиною країною, яка голосувала проти таких постанов і часто, російська делегація була єдиною, хто голосував проти цінностей, які об’єднують членів ОБСЄ.

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