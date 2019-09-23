“Сподіваюсь, ви незабаром її побачите”, — Трамп про стенограму розмови з Зеленським

Дональд Трамп розглядає оприлюднення стенограми телефонної розмови з Володимиром Зеленським, яка відбулась 25 липня. Про це він сказав журналістам у Нью-Йорку. "Це була дуже хороша розмова. Сподіваюсь, ви її побачите, сподіваюсь, ви побачите її незабаром", — сказав президент США. Втім, перед цим він зазначив: "Може, ви її побачите, а може ні. Залежно від того, що ми захочемо зробити".

Водночас CNN із посиланням на власні джерела також повідомляє, що таку можливість розглядають в Білому домі.

Раніше Трамп пояснив, у чому полягає складність оприлюднення деталей. "Проблема в тому, що в розмові з лідером іноземної держави варто, щоб лідер не мав відчуття, що він не може вільно говорити", — сказав він журналістам у Г’юстоні. "Те саме стосується американського президента. Потрібно, щоб вони могли висловитись без того, щоб кожне їхнє слово було оприлюдненим на весь світ", — додав Трамп.

Втім, як стверджує CNN, не всі в керівництві США у захваті від ідеї оприлюднення тексту розмови. Зокрема, проти виступає Держсекретар Майк Помпео та Міністр фінансів Стівен Мнучин. На їхню думку, це може стати небезпечним прецедентом і, згодом, Конгрес може вимагати від Трампа оприлюднити стенограми розмов з іншими лідерами, в тому числі з Володимиром Путіним.

На оприлюдненні скарги щодо розмови Трампа наполягають члени Конгресу. Зокрема, спікерка Палати представників демократка Ненсі Пелосі в неділю розіслала конгресменам лист, в якому наголосила, що цього вимагає закон. Пелосі зазначила: вона очікує, що це відбудеться до четверга, коли перед Конгресом свідчитиме в.о. директора національної розвідки США Джозеф Магуайр.

"Ми повинні впевнитись, що Президент та його адміністрація завжди провадять нашу національну безпеку та зовнішню політику в інтересах американського народу, а не в особистих чи політичних інтересах президента", — написала спікерка.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл звинуватив демократів у Конгресі у політизації питання. Він заявив, що справи, що містять державну таємницю повинні розглядатися у відповідних комітетах Конгресу, а не перед об’єктивами медіа. Макконелл наголосив, що республіканці у Конгресі і він особисто завжди підтримували Україну.

Раніше Дональд Трамп визнав, що піднімав у розмові з Володимиром Зеленським тему Джо Байдена і України. “Розмова в основному була про корупцію — про усю корупцію, а також щодо того, що ми не хочемо, аби наші люди, такі як колишній віце-президент Байден і його син, створювали корупцію в Україні”, — сказав президент США.

Згодом у Нью-Йорку він додав: “Коли ми працюємо з країною, ми хочемо чесності. І я думаю, що з новим президентом ми побачимо значно більше чесності в Україні. І це те, чого ми очікуємо. Коли ми підтримуємо якусь країну, ми хочемо переконатись, що ця країна чесна. Дуже важливо говорити про корупцію. Якщо ви про це не говорите - чому б ви давали гроші країні, яка на вашу думку корумпована?”

Втім, для публікації стенограми розмови необхідна згода самого Зеленського. Зустріч президентів в Нью-Йорку очікують в середу, 25 вересня.

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