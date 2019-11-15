Трамп: сім'я важко переносить імпічмент

Президент США Дональд Трамп зауважив, що процедура імпічменту, в рамках якої відбуваються слухання в комітетах Палати представників США, позначається на ньому особисто.

"Маю одну проблему і сім'я важко переносить її", - заявив Трамп виступаючи на виборчому зібранні в Луїзіані. Трамп вже декілька разів відвідував цей штат, щоб підтримати кандидата на посаду губернатора.

"Це було дуже нечесно, дуже важко для моєї сім'ї. Для мене це все життя, це божевільно, - зауважив він. – Яким є моє життя. Гадаєте, воно веселе, чи не так? Однак, моя сім'я це важко переживає, дуже, дуже важко".

"Імпічмент – для мене це слово- лайка", - додав він, наголосивши, що він не потребує допомоги України, щоб перемогти Джо Байдена.

У виступі Трамп також розкритикував свідчення тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора та заступника помічника Держсекретаря Джорджа Кента, які стали першими свідками, що виступили на відкритих слуханнях в Конгресі, пише NBCNews.

"Ця гра вже розпадається і ви побачили це вчора, - сказав Трамп у четвер. – Ось коли запитали у цих непримиренних опонентів Трампа: "за що саме йому оголошуватимуть імпічмент?" Вони розвели руками".

Трамп все ж зазначив, що тривала процедура імпічменту насправді підвищує популярність республіканців.

В п'ятницю на відкритих слуханнях має виступити колишня посол США в Україні Марі Йованович.

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