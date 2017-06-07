Трамп просив полишити справу Флінна і прагнув лояльності від ФБР – заява Комі

Трамп просив колишнього директора ФБР Джеймса Комі бути лояльним, - йдеться у вступному слові Комі, опублікованій Комітетом розвідки Сенату напередодні сенатських слухань у четвер.

Я потребую лояльності. Я очікую на лояльність

Комі також заявив, що на одній із зустрічей Трамп висловив сподівання, що Комі «полишить» розслідування проти колишнього працівника Трампа Майкла Флінна. «Сподіваюсь, Ви можете полишити це. Полишіть Флінна. Він гарний хлопець. Сподіваюсь, ви зможете це полишити», - промовив Трамп, згідно до повідомлення Комі.

На прохання президента, Комі підтвердив йому, що той не знаходиться під слідством. Президент також неодноразово просив Комі публічно заперечити інформацію про те, що проти нього особисто проводиться розслідування. Цього не трапилось, адже, якщо б Комі зробив таку заяву, це вимагало б від нього виступити зі спростуванням, якщо б таке розслідування все ж розпочалось, пояснив Комі у вступному слові.

Під час іншої розмови з Трампом, президент сказав Комі: «Я потребую лояльності. Я очікую на лояльність». За цим запала тиша, описує Комі у вступному слові: «Я не рухався, не говорив, не змінював виразу обличчя жодним чином протягом незграбної мовчанки, що запала. Ми просто дивились один на одного мовчки».

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