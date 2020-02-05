Сенат США виправдав президента Трампа за обома статтями імпічменту

Сенат США виправдав Трампа за обома статтями імпічменту.

52 до 48 голосів сенатори виправдали Дональда Трампа за статтею про зловживання владою. При цьому винним президента за цією статтею, окрім повного складу демократів в Сенаті, визнав і сенатор-республіканець Мітт Ромні. За цим 53 до 47 голосів сенатори виправдали президента США за статтею про перешкоджання правосуддю.

Голосування розділилося за партійною приналежністю, подібно до того, як це раніше відбулося у Палаті представників Конгресу США, де Демократична більшість оголосила президенту імпічмент і спрямувала статті імпічменту до Сенату США, де і повинні були ухвалити рішення щодо засудження та усунення президента від посади, або ж його виправдання. Республіканська більшість у Сенаті гарантувала Трампу виправдання на тлі повідомлень про його надзвичайну підтримку всередині партії та найбільшу за час президентства підтримку з боку американців загалом.

"Процес щодо імпічменту офіційно закінчився. Я проголосував за виправдання президента Трампа, бо президентів мають обирати на виборах, але не у результаті імпічменту – особливо, використовуючи політично мотивований імпічмент, який не відповідає високим критерям імпічменту, а саме, що президент повинен скоїти тяжкі злочини та правопорушення", - твітує про своє голосування сенатор-республіканець Джон Корнин.

Рішення у Сенаті з тріумфом зустріли прихильники Трампа.

"Тепер, коли їх облудний імпічмент завершився можливо демократи можуть повернутися до роботи і спробувати попрацювати на благо американського народу... не надто у це вірю", - твітує син президента США Дональд Трамп-молодший.

Трампа підтримав і британський політик Найджел Фараж, лідер Брекзиту.

"Президента Дональда Трампа виправдано. Американський народ знову переміг болото. Весь процес імпічменту був бридким та поганим для США", - твітує Фараж.

Натомість екс-кандидатка у президенти США Гілларі Клінтон, коментуючи голосування у Сенаті, заявила, що сенатори-республіканці "зрадили" американців.

"Коли почався процес щодо імпічменту президента, сенатори-республіканці поклялись захищати Конституцію. Сьогодні 52 з них зрадили цю клятву - і усіх нас. Ми увійшли на небезпечну для нашої демократії територію. Нам усім доведеться працювати разом, щоб відновити її (демократію - прим. ГА)", - твітує Клінтон.

"52 республіканці не знайшли сміливості дотриматись Конституції та захистити нашу демократію. Але вперше за історію нашої країни мало місце двопартійне голосування (мається на увазі голос Мітта Ромні - прим. ГА) із засудженням президента по статті імпічменту. Я вірю в оптимізм засновників США", - твітує конгресмен-демократ Майк Квіглі.

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