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- Голос Америки
Трампу висунуть звинувачення у суді в Нью-Йорку
Очікується, що колишній президент США Дональд Трамп прийде до суду у вівторок, де йому висунуть обвинувачення, вперше в історії проти нинішнього чи колишнього лідера США.
Адвокати Трампа кажуть, що він не визнає себе винним за звинуваченнями, пов’язаними з виплатою 130 000 доларів порноакторці напередодні своєї перемоги на президентських виборах 2016 року, щоб змусити її замовкнути нібито про побачення з ним десять років тому. Трамп тривалий час заперечував це твердження.
Колишній президент вирушив у понеділок зі свого дому у Флориді до Нью-Йорка.
Адвокати Трампа заперечують проти відеозйомки у залі суду у вівторок. У листі до суду в понеділок вони заявили, що таке висвітлення "посилить і без того майже циркову атмосферу навколо цієї справи".
Офіційні особи, знайомі з обвинуваченням, кажуть, що велике журі присяжних минулого тижня висунуло 76-річному колишньому президенту звинувачення за понад 30 пунктами кримінального правопорушення. Обвинувальний акт не опубліковано, а точні формулювання та, можливо, нові докази можуть залишатися в таємниці, доки обвинувальний акт не буде оприлюднено під час пред’явлення звинувачення Трампу у вівторок перед суддею Хуаном Мерчаном у Верховному суді штату Нью-Йорк.
Під час явки до суду у Трампа, ймовірно, візьмуть відбитки пальців, як і в будь-якого підозрюваного у кримінальних справах, зроблять його фотографію. Але влада каже, що на знак поваги до його статусу колишнього президента навряд чи він буде закутий у наручники або виставлений перед фотографами під час так званої «прогулянки злочинців».
Десятки поліцейських зібралися біля вежі Трампа та будівлі суду, а співробітники Секретної служби Трампа намітили його прохід до будівлі суду та до зали суду. Білий дім відмовився обговорювати питання безпеки, але заявив, що уряд «завжди готовий» до будь-яких подій.
Мер Нью-Йорка Ерік Адамс попередив, що «підбурювачам», які приїздять до міста на протести, слід поводитися краще. «Наше повідомлення чітке та просте: контролюйте себе. Нью-Йорк — наш дім, а не майданчик для вашої недоречної злості», — сказав він.
На запитання, чи думає він про заворушення в місті, президент США Джо Байден, який відвідував фабрику в Міннесоті, відповів: «Ні, я вірю в Департамент поліції Нью-Йорка».
Біля будівлі суду обмежено рух транспорту, але представниця Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін, союзниця Трампа, і Клуб молодих республіканців у Нью-Йорку кажуть, що планують «мирний протест» проти Брегга через дорогу від будівлі суду у вівторок.
Трамп уже розкритикував Брегга в соціальних мережах за буцімто політичне «полювання на відьом» проти нього. Трамп стверджував, що суддя «ненавидить мене» після того, як Мерчан в окремій справі на початку цього року оштрафував дочірні компанії The Trump Organisation на 1,6 мільйона доларів США за податкове шахрайство.
Трамп, який намагається отримати номінацію від Республіканської партії в президенти 2024 року та повернути собі Білий дім, планує повернутись до Флориди, де виступить із промовою у вівторок увечері.
З моменту висунення звинувачення минулого четверга кампанія Трампа заявила, що зібрала 5 мільйонів доларів і зареєструвала понад 16 000 добровольців, що, за словами речника кампанії Стівена Ченга, є «ключовим показником того, що американці з будь-якого походження втомилися від використання зброї система правосуддя проти президента Трампа та його прихильників".
До висунення звинувачення Трамп лідирував у національних опитуваннях виборців Республіканської партії щодо їхнього вибору кандидатури в президенти від партії.
Колишній президент також стикається з іншими кримінальними розслідуваннями. Вони включають федеральні розслідування його спроб скасувати свою поразку на виборах 2020 року демократу Джо Байдену, зокрема роль Трампа в заохоченні спроб прихильників заблокувати Конгрес Байдена 6 січня 2021 року, а також його збереження секретних документів у Мар-а- Лаго, його маєтку у Флориді. Від нього вимагали передати матеріали до Національного архіву, коли він залишив посаду.
Тим часом, у більш специфічній справі, прокурор південного штату Джорджія перевіряє зусилля Трампа скасувати перемогу Байдена, коли Трамп попросив представників виборчих органів «знайти» йому достатньо голосів, щоб претендувати на перемогу.
Хоча подробиці справи у Нью-Йорку не розкрито, результат судового розгляду може залежати від наміру щодо виплати актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніелс. Майкл Коен, колишній адвокат і політичний агент Трампа за власні гроші здійснив цей платіж напередодні виборів у листопаді 2016 року, а пізніше отримав компенсацію від Трампа частинами, а Трамп вказав платежі у своїй корпоративній книзі як судові витрати Коена.
У неділю адвокат Трампа Джо Такопіна заявив CNN, що виплата Деніелс була «особистими витратами, а не витратами на кампанію». The Wall Street Journal вперше повідомила про виплату на початку 2018 року.
В статті використано інформацію з The Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
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- Голос Америки
"Великий день для Фінляндії". Країна приєдналась до НАТО
Фінляндія стала 31-ю країною НАТО. Офіційна церемонія відбулась у Брюсселі. Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто підписав угоду про вступ країни до Північноатлантичного альянсу й передав цей документ держсекретарю США Ентоні Блінкену, а над штаб-квартирою у Брюсселі замайорів фінський прапор, пише фінське видання Yle.
"Я радий повідомити, що лише кілька хвилин тому Туреччина передала мені на зберігання від імені Сполучених Штатів документ про ратифікацію Туреччиною документа про вступ Фінляндії до НАТО, і з отриманням і поданням цього протоколу я можу сказати, що протокол набув чинності", - сказав держсекретар Блінкен. Після того генсек Альянсу Єнс Столтенберг передав Гаавісто офіційне запрошення Фінляндії стати членом НАТО від імені всіх держав-членів.
"Президент Путін мав за проголошену мету вторгнення в Україну, щоб НАТО було менше, - сказав Столтенберг перед офіційною частиною. - Він отримує прямо протилежне". Він додав: "Ставши членом, Фінляндія отримає залізну гарантію безпеки. Стаття 5, колективне положення «всі за одного і один за всіх», застосовуватиметься до Фінляндії від сьогодні". Стаття 5 говорить, що напад на одну державу НАТО тлумачиться як напад на всіх.
"Звісно, це великий день для Фінляндії. Але це виграшна ситуація для всіх, це добре і для НАТО. Наша наступна мета - щоб наша гарна сусідка Швеція також стала повноправною країною Альянсу", - наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Каікконен.
Приєднання Гельсінкі до Альянсу відбувається під час саміту НАТО на рівні міністрів закордонних справ, під час якого також запланована зустріч Україна-НАТО за участі глави МЗС України Дмитра Кулеби. Він повідомив, що під час зустрічі з генсеком Столтенбергом обговорили "кроки щодо нарощування виробництва боєприпасів, щоб Україна мала все необхідне для успішних контрнаступальних операцій". "Я також окреслив бачення України як стати повноправним членом НАТО", - додав Кулеба.
Також нині Альянс відзначає свою 74-ту річницю - угоду про створення НАТО підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року.
Раніше у Фінляндії та Швеції, що подали заявки на вступ до НАТО торік, наголошували, що саме агресивна політика Росії і зокрема натяки Москви на готовність застосувати атомну зброю підштовхнули це рішення Гельсінкі й Стокгольма.
Обидві країни були нейтральними державами до широкомасштабного нападу Росії на Україну. Заявку Швеції на приєднання до НАТО поки не схвалили Туреччина й Угорщина.
У Кремлі вступ Фінляндії до НАТО назвали "черговим загостренням ситуації" і пообіцяли "вжити контрзаходів".
Колишній генеральний секретар НАТО Хав'єр Солана раніше казав, що Фінляндія та Швеція посилять Альянс у військовому і політичному плані. "Жодна інша країна в НАТО чи поза альянсом не має такої підготовки, як Фінляндія, коли йдеться про захист своїх кордонів. Жодна інша країна в Альянсі не має такого досвіду – охороняти такий довгий кордон з Росією з 1945 року", - сказав Солана.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Блінкен та Боррель заявили про додаткову поставку боєприпасів для України, озвучили попередження Китаю
Після більш ніж року війни Росії в Україні, "вага нашого партнерства не може бути вищою", заявив держсекретар Ентоні Блінкен, звертаючись до свого європейського колеги Жозепа Борреля під час спільної прес-конференції у вівторок.
Блінкен оголосив, що ЄС надасть додаткові 2 мільярди євро боєприпасів Україні через Європейський механізм миру і подякував за 13 млрд доларів військової допомоги, яку Європа вже надала Україні.
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у своєму виступі різко розкритикував позицію Китаю щодо війни Росії в Україні. Він наголосив - Китай як постійний член Ради Безпеки ООН має "моральний обов'язок" сприяти досягненню справедливого миру та не може підтримувати агресора.
"Це наше послання Китаю", - додав посадовець, наголосивши на низці візитів європейських політиків високого рівня до Китаю. "Ми чітко заявляємо Китаю, що його позиція щодо звірств Росії та воєнних злочинів визначить якість наших відносин з Пекіном", - додав посадовець.
"Існує чітке очікування, що постійний член Ради Безпеки виступить на захист міжнародного порядку, заснованого на правилах. І Китай має моральний обов'язок сприяти справедливому миру. Вони не можуть стати на бік агресора, не можуть військово підтримувати агресію", - додав посадовець.
Боррель назвав "іронічним" те, що під час візиту до Москви лідер Китаю Сі Цзіньпін говорив про необхідність миру і відмову від розміщення ядерної зброї за кордоном, але лише через кілька днів Росія розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі. Боррель назвав це розміщення "ескалацією" та "прямою загрозою європейській безпеці".
У своїх виступах Блінкен та Боррель підкреслили значні успіхи Європи в зменшенні енергозалежності від Росії, важливість санкцій для обмеження ресурсів Кремля та міцне партнерство США та ЄС.
Попри те, що Путін нічого не досягає у війні проти України, він "веде ескалацію" і "прагне продовжувати це жорстоке кровопролиття та руйнування", сказав Боррель.
В Брюсселі відбувається засідання Ради з енергетики ЄС та США, а також засідання міністрів країн-членів НАТО.
- Леся Бакалець
- Голос Америки
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