Трампу висунуть звинувачення у суді в Нью-Йорку

Очікується, що колишній президент США Дональд Трамп прийде до суду у вівторок, де йому висунуть обвинувачення, вперше в історії проти нинішнього чи колишнього лідера США.

Адвокати Трампа кажуть, що він не визнає себе винним за звинуваченнями, пов’язаними з виплатою 130 000 доларів порноакторці напередодні своєї перемоги на президентських виборах 2016 року, щоб змусити її замовкнути нібито про побачення з ним десять років тому. Трамп тривалий час заперечував це твердження.

Колишній президент вирушив у понеділок зі свого дому у Флориді до Нью-Йорка.

Адвокати Трампа заперечують проти відеозйомки у залі суду у вівторок. У листі до суду в понеділок вони заявили, що таке висвітлення "посилить і без того майже циркову атмосферу навколо цієї справи".

Офіційні особи, знайомі з обвинуваченням, кажуть, що велике журі присяжних минулого тижня висунуло 76-річному колишньому президенту звинувачення за понад 30 пунктами кримінального правопорушення. Обвинувальний акт не опубліковано, а точні формулювання та, можливо, нові докази можуть залишатися в таємниці, доки обвинувальний акт не буде оприлюднено під час пред’явлення звинувачення Трампу у вівторок перед суддею Хуаном Мерчаном у Верховному суді штату Нью-Йорк.

Під час явки до суду у Трампа, ймовірно, візьмуть відбитки пальців, як і в будь-якого підозрюваного у кримінальних справах, зроблять його фотографію. Але влада каже, що на знак поваги до його статусу колишнього президента навряд чи він буде закутий у наручники або виставлений перед фотографами під час так званої «прогулянки злочинців».

Десятки поліцейських зібралися біля вежі Трампа та будівлі суду, а співробітники Секретної служби Трампа намітили його прохід до будівлі суду та до зали суду. Білий дім відмовився обговорювати питання безпеки, але заявив, що уряд «завжди готовий» до будь-яких подій.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс попередив, що «підбурювачам», які приїздять до міста на протести, слід поводитися краще. «Наше повідомлення чітке та просте: контролюйте себе. Нью-Йорк — наш дім, а не майданчик для вашої недоречної злості», — сказав він.

На запитання, чи думає він про заворушення в місті, президент США Джо Байден, який відвідував фабрику в Міннесоті, відповів: «Ні, я вірю в Департамент поліції Нью-Йорка».

Біля будівлі суду обмежено рух транспорту, але представниця Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін, союзниця Трампа, і Клуб молодих республіканців у Нью-Йорку кажуть, що планують «мирний протест» проти Брегга через дорогу від будівлі суду у вівторок.

Трамп уже розкритикував Брегга в соціальних мережах за буцімто політичне «полювання на відьом» проти нього. Трамп стверджував, що суддя «ненавидить мене» після того, як Мерчан в окремій справі на початку цього року оштрафував дочірні компанії The Trump Organisation на 1,6 мільйона доларів США за податкове шахрайство.

Трамп, який намагається отримати номінацію від Республіканської партії в президенти 2024 року та повернути собі Білий дім, планує повернутись до Флориди, де виступить із промовою у вівторок увечері.

З моменту висунення звинувачення минулого четверга кампанія Трампа заявила, що зібрала 5 мільйонів доларів і зареєструвала понад 16 000 добровольців, що, за словами речника кампанії Стівена Ченга, є «ключовим показником того, що американці з будь-якого походження втомилися від використання зброї система правосуддя проти президента Трампа та його прихильників".

До висунення звинувачення Трамп лідирував у національних опитуваннях виборців Республіканської партії щодо їхнього вибору кандидатури в президенти від партії.

Колишній президент також стикається з іншими кримінальними розслідуваннями. Вони включають федеральні розслідування його спроб скасувати свою поразку на виборах 2020 року демократу Джо Байдену, зокрема роль Трампа в заохоченні спроб прихильників заблокувати Конгрес Байдена 6 січня 2021 року, а також його збереження секретних документів у Мар-а- Лаго, його маєтку у Флориді. Від нього вимагали передати матеріали до Національного архіву, коли він залишив посаду.

Тим часом, у більш специфічній справі, прокурор південного штату Джорджія перевіряє зусилля Трампа скасувати перемогу Байдена, коли Трамп попросив представників виборчих органів «знайти» йому достатньо голосів, щоб претендувати на перемогу.

Хоча подробиці справи у Нью-Йорку не розкрито, результат судового розгляду може залежати від наміру щодо виплати актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніелс. Майкл Коен, колишній адвокат і політичний агент Трампа за власні гроші здійснив цей платіж напередодні виборів у листопаді 2016 року, а пізніше отримав компенсацію від Трампа частинами, а Трамп вказав платежі у своїй корпоративній книзі як судові витрати Коена.

У неділю адвокат Трампа Джо Такопіна заявив CNN, що виплата Деніелс була «особистими витратами, а не витратами на кампанію». The Wall Street Journal вперше повідомила про виплату на початку 2018 року.

В статті використано інформацію з The Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.