Трамп пообіцяв "швидке і неминуче правосуддя" тим, хто розсилав вибухові пристрої

У п'ятницю президент Трамп оголосив, що федеральні служби заарештували підозрюваного у зв'язку з спробами доставити бомби низці політичних діячів та новинних установ США.
Дональд Трамп також пообіцяв притягнути винних до "швидкого і неминучого правосуддя".
Ці "терористичні акти" є "ницими і їм не місце в нашій країні"Дональд Трамп
Виступаючи в Білому домі, Трамп засудив залякування, спричинені надсиланням вибухових пристроїв. Ці "терористичні акти" є "ницими і їм не місце в нашій країні", - заявив Трамп, повідомляє The Hill.
Він, однак, також наголосив на бажанні рухатись далі, адже ця подія спричинила до появи великої кількості негативних повідомлень у пресі і заяв політиків.
"Ми не повинні дозволити політичному насильству вкорінитись в Америці – не можемо це дозволити – і я прагну зробити все можливе, щоб це припинити негайно", - наголосив Трамп.
Раніше цього дня Трамп заявив, що скандал з бомбами спричинив до того, що Республіканці втратили "гарний темп" перед проміжними виборами, які відбудуться у США наступного місяця.
В середу надійшли повідомлення про те, що в пошті низки публічних осіб в США, а також новинної агенції CNN було виявлено підозрілі пакети, з можливим вибуховими пристроями.
Можливі вибухові пристрої виявили в пошті, адресованій низці колишніх посадовців, включаючи колишнього Держсекретаря Гілларі Клінтон в Нью-Йорку, а також колишнього президента США Барака Обами.
Пристрої було "негайно ідентифіковано протягом перевірки пошти", йдеться в заяві Секретної служби.
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