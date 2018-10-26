Трамп пообіцяв "швидке і неминуче правосуддя" тим, хто розсилав вибухові пристрої

У п'ятницю президент Трамп оголосив, що федеральні служби заарештували підозрюваного у зв'язку з спробами доставити бомби низці політичних діячів та новинних установ США.

Дональд Трамп також пообіцяв притягнути винних до "швидкого і неминучого правосуддя".

Ці "терористичні акти" є "ницими і їм не місце в нашій країні"

Виступаючи в Білому домі, Трамп засудив залякування, спричинені надсиланням вибухових пристроїв. Ці "терористичні акти" є "ницими і їм не місце в нашій країні", - заявив Трамп, повідомляє The Hill.

Він, однак, також наголосив на бажанні рухатись далі, адже ця подія спричинила до появи великої кількості негативних повідомлень у пресі і заяв політиків.

"Ми не повинні дозволити політичному насильству вкорінитись в Америці – не можемо це дозволити – і я прагну зробити все можливе, щоб це припинити негайно", - наголосив Трамп.

Раніше цього дня Трамп заявив, що скандал з бомбами спричинив до того, що Республіканці втратили "гарний темп" перед проміжними виборами, які відбудуться у США наступного місяця.

В середу надійшли повідомлення про те, що в пошті низки публічних осіб в США, а також новинної агенції CNN було виявлено підозрілі пакети, з можливим вибуховими пристроями.

Можливі вибухові пристрої виявили в пошті, адресованій низці колишніх посадовців, включаючи колишнього Держсекретаря Гілларі Клінтон в Нью-Йорку, а також колишнього президента США Барака Обами.

Пристрої було "негайно ідентифіковано протягом перевірки пошти", йдеться в заяві Секретної служби.

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