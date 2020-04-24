Трамп підписав закон про допомогу малому бізнесу і медустановам на 484 мільярди доларів

У п'ятницю президент США Дональд Трамп підписав законопроект про додаткову допомогу малому бізнесу і медичним установам в умовах пандемії коронавірусу у розмірі 484 млрд доларів.

Велика частина виділених коштів буде спрямована підприємствам малого бізнесу, які не отримали допомоги з минулого пакета. Демократи наполягли на тому, щоб частина грошей з нової Програми захисту заробітної плати з бюджетом 320 млрд доларів було виділено жінкам і компаніям, якими володіють представники меншин або люди, які не мають доступу до банків.

Відповідно до програми, якщо компанія використовує отримані кошти для виплати зарплат співробітникам протягом наступних двох місяців, то витрати бере на себе уряд, і компанії не доведеться повертати гроші.

На момент підписання закону, за даними Університету Джонса Хопкінса, у США захворіли коронавірусів понад 870 тисяч осіб, більше 50 тисяч з них померли.

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