Трамп підписав указ, який сприятиме консерваторам у вузах США

Президент США Дональд Трамп підписав указ про захист свободи слова у державних університетах з метою захистити консерваторів від зазіхань на їх право висловити свою думку.



Лише вузи, які обстоюють свободу слова, зможуть отримувати федеральні гранти.



Відповідно до указу, навчальні заклади самі будуть засвідчувати, що захищають свободу слова учнів, вже гарантовану Першою поправкою до Конституції США.

Університети, які хочуть отримувати кошти з казни, повинні захищати свободу слова, а не пригнічувати її





Забезпечення свободи слова - обов'язкова умова для отримання коштів з 12 федеральних відомств, які беруть участь у фінансуванні університетів і коледжів у США.



В Адміністрації США висловлюють думку, що учасники численних студентських протестів у США на підтримку певних політичних ідей, часом утискають свободу слова тих, хто виступає проти підтримуваних у ході протестів позицій, і в першу чергу ця проблема стосується консерваторів.



Помітна частина американських студентів залучена до протестів проти політики Адміністрації США, президента особисто. Представники молодіжних рухів прихильних до Трампа часто нарікають, що стають жертвами цькувань у вузах, де серед студентів домінують критичні щодо Трампа погляди, а адміністрація цих вузів лишає їх на самоті із часто агресивними противниками. Консервативні молодіжні рухи загалом підтримують президента США, а він неодноразово зустрічався із молодими активістами, які підтримують його особисто та Республіканську партію.

Трамп пригрозив вжити заходів для захисту свободи слова в сферах, де, на його думку, утискають права консерваторів.



Університети отримують від федерального уряду мільярди доларів на рік, в тому числі понад 30 мільярдів на дослідницькі проекти.



«Університети, які хочуть отримувати кошти з казни, повинні захищати свободу слова, а не пригнічувати її», - заявив президент.



Однак Американська асоціація коледжів і університетів штатів заявила, що державні вузи і так твердо дотримуються принципу свободи слова, а президентський указ «не посилює і не послаблює наявні конституційні обов'язки».



Трамп оголосив про плани підписати такий указ раніше цього року на щорічній Конференції консервативної політичного дії (Conservative Political Action Conference) у Вашингтоні. У заході брав участь активіст Хейден Вільямс, на якого у лютому напали в Університеті Каліфорнії у Берклі, коли він набирав студентів до консервативної організації.

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