Трамп створює «космічні війська»

В понеділок президент Трамп оголосив, що він дав вказівку Пентагону створити «космічні війська», які будуть шостим видом збройних сил США, які належать до Міністерства оборони, повідомляє The Hill.

«Захищаючи Америку, не достатньо простої присутності Америки в космосі, Америка має переважати в космосі», - заявив Трамп під час зустрічі з членами Національної космічної ради.

«Таким чином, я даю вказівку Міністерству оборони негайно почати необхідний процес із створення космічних військ у вигляді шостого виду збройних сил. Це – велика заява. Ми матимемо військово-повітряні сили і космічні сили, окремі, але рівні», - заявив президент США.

Трамп в березні вже оголошував про плани створення такого виду військових сил США

Американські військові прохолодно ставились до такої ідеї. Міністр оборони Джим Маттіс і голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Джозеф Данфорд були проти пропозиції комітету з питань збройних сил Палати представників створити окремі космічні військові сили законом про бюджет минулого року.

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