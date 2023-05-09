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Суд визнав відповідальність Трампа у сексуальному насильстві та наклепі, але не в зґвалтуванні, і присудив 5 млн.доларів компенсації
Колегія присяжних у федеральному суді Мангеттена у цивільній справі оголосила вирок, за яким визнала, що Дональд Трамп вчинив сексуальне насильство щодо авторки Джин Керролл. Присяжні ухвалили рішення, що сторона обвинувачення не надала достатньо доказів, які б довели зґвалтування.
79-річна колишня колумністка журналу Elle Джин Керролл звинуватила колишнього президента США Дональда Трампа в сексуальному насильстві та зґвалтуванні її в гардеробній магазину Bergdorf Goodman у середині 1990-х років.
Суд також оголосив Дональда Трампа відповідальним за наклеп щодо жінки, коли він називав її брехухою. Керролл заявляла, що Трамп намагався зганьбити її публікаціями в соціальних мережах, які він робив у жовтні минулого року.
Рішення колегії присяжних було одностайним.
Тепер колишній президент США має виплатити 5 мільйонів доларів відшкодування та штрафних виплат.
Речник Трампа заявив, що екс-президент подаватиме апеляцію у цій справі. Поки справа перебуватиме на апеляції, Дональд Трамп не повинен платити відшкодування, - повідомляє видання Reuters.
На своїй платформі Truth Social Дональд Трамп назвав вирок суду "ганьбою" і заявив "я абсолютно не знаю, хто ця жінка".
Джин Керролл подала позов у листопаді минулого року, відповідно до закону штату Нью-Йорк, який відкрив можливість розгляду звинувачень у сексуальному насильстві з термінами давності, що давно минули. Сам Дональд Трамп заперечував ці звинувачення, а його адвокати у завершальному слові заявляли, що судова справа мотивована "грішми" та "політикою".
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- Голос Америки
Новий пакет допомоги Україні сприятиме розбудові ЗСУ у довгостроковій перспективі - Білий дім
Білий дім заявив, що новий пакет допомоги Україні допоможе Україні стримати Росію у довгостроковій перспективі.
"Ми оголошуємо про нову безпекову допомогу, яка допоможе розбудувати Збройні сили України, захистити територію України та стримати російську агресію в довгостроковій перспективі. Пакет включає додаткові системи ППО, які допоможуть Україні захистити свій народ від російських ракет і атак безпілотників, а також артилерійську підтримку, щоб Україна могла краще підтримувати свої системи", - сказала речниця Адміністрації президента США Карін Жан П'єр.
Вона також зауважила, що президент Росії у День перемоги, який мав би символізувати закінчення кровопролиття, у своїй промові говорив про більше насильства.
"День Перемоги має бути присвячений миру та єдності в Європі. Йдеться про закінчення війни та пролиття крові. Замість цього пан Путін пообіцяв тільки більше насильства, й озвучив ще більше брехні про війну, як він неправдиво стверджує, розв’язану проти Росії. Не помиліться, агресор тут - Росія. Пан Путін розпочав цю нічим не спровоковану війну проти народу України, і він може закінчити її будь-якої миті", - додала речниця Білого дому.
Як повідомляв Голос Америки, США оголосили новий пакет безпекової допомоги Україні на суму 1,2 мільярда доларів.
До нього увійшли системи ППО, артилерійські боєприпаси, артилерійські снаряди (155 мм) та інше. Допомога надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), це означає, що США планують закупити чи замовити це обладнання у партнерів або виробників.
Нова допомога Україні: Як оцінюють головні дипломати США, Великої Британії здатність ЗСУ провести успішний контрнаступ?
Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму мільярд і двісті тисяч доларів. Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що за його власними оцінками, українці мають достатньо озброєння та підготовки, аби продовжувати успішно повертати свої території, захоплені росіянами.
Урсула фон дер Ляєн в Україні: Які сигнали надсилають західні лідери Путіну на 9 травня? Відео
У Москві сьогодні пройшов парад до дня перемоги, в якому західна преса побачила продовження кремлівської пропаганди, ознаки слабкості і прорахунків Путіна в Україні.
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США та союзники НАТО можуть перевести виробництво мікросхем у Східну Європу, щоб позбутися залежності від Китаю – заступник генсека НАТО
Країни НАТО ризикують тим, що можуть стати надто залежними від Китаю, сказав заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час виступу у Вашингтоні у вівторок.
За його словами, європейці зробили висновок зі своєї надмірної залежності від російських енергоносіїв, але їм потрібно не повторити подібної помилки з Китаєм.
"Нам слід бути значно обережнішими, щоб переконатися, що ми не замінюємо одну залежність іншою, особливо в критичних секторах, особливо в тому, що стосується нашої національної безпеки", – сказав заступник генсека НАТО.
Відповідаючи на запитання з аудиторії щодо того, як не потрапити у залежність від китайських поставок, Мірча Джоане сказав, що це не має означати, що "ми повинні від’єднатися від Китаю, не вести справи з Китаєм".
За його словами, є багато шляхів, як продовжувати торгувати, але при цьому "захищати свої критичні ланцюги поставок та інфраструктуру".
На його думку, потрібні будуть такі заходи, як експортний контроль, скринінг, альтернативні шляхи постачання, а також повернення виробництва в Західні країни – "reshoring" на противагу попередньому процесу "off-shoring", коли виробництво відправлялося до інших країн.
"Я вважаю, що це зараз роблять США на переговорах із Кореєю, Японією чи Тайванем щодо обчислювальної потужності мікропроцесорів. Я вважаю, що ЄС має законний інтерес у тому, щоб переконатися, що вони є частиною того, що я називаю reshoring. Я думаю, нам сподобається цей термін", – каже Джоане.
Він також наголосив, що свою роль у цьому поверненні критичного виробництва до країн Заходу можуть зіграти країни Східної Європи, які мають освічену робочу силу, країни, як його рідна Румунія. У цьому зв’язку він згадав устаткування китайської компанії Huawei з мереж мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G).
"Я вважаю, що наша частина Європи повинна бути в активнішому зв’язку з нашими західними друзями, а також союзниками нашої Америки в Індо-Тихоокеанському регіоні, і переконатися, що ми є частиною цієї дружньої підтримки. Отже, як тільки ми забезпечимо безпеку, ми зможемо вести бізнес з Китаєм чи з ким-небудь іншим", – сказав Джоане.
Західні країни висловлювали побоювання, що завдяки своїм технологіям у телекомунікаціях Китай може стежити за громадянами та урядами західних країн.
Як повідомляв Голос Америки, минулого року президент США Джо Байден підписав закон про субсидії для напівпровідникової промисловості США та фінансування наукових досліджень, щоб підвищити конкурентоспроможність країни та розв'язати проблеми ланцюгів постачань.
Зокрема, закон передбачає інвестиції обсягом у 280 мільярдів доларів на посилення розвитку американських новітніх технологій на тлі глобального дефіциту мікросхем.
Виробники мікросхем, які захочуть отримати фінансування США, не можуть робити нові високотехнологічні інвестиції в Китаї чи інших "країнах, які викликають занепокоєння" щонайменше протягом десяти років.
Виступ високопосадовця НАТО організував вашингтонський дослідницький центр "Атлантична Рада", головною темою зустрічі була посткомуністична трансформація Східної Європи та ролі Європейського Союзу та НАТО в регіоні та у відбудові України.
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