Суд визнав відповідальність Трампа у сексуальному насильстві та наклепі, але не в зґвалтуванні, і присудив 5 млн.доларів компенсації

Колегія присяжних у федеральному суді Мангеттена у цивільній справі оголосила вирок, за яким визнала, що Дональд Трамп вчинив сексуальне насильство щодо авторки Джин Керролл. Присяжні ухвалили рішення, що сторона обвинувачення не надала достатньо доказів, які б довели зґвалтування.

79-річна колишня колумністка журналу Elle Джин Керролл звинуватила колишнього президента США Дональда Трампа в сексуальному насильстві та зґвалтуванні її в гардеробній магазину Bergdorf Goodman у середині 1990-х років.

Суд також оголосив Дональда Трампа відповідальним за наклеп щодо жінки, коли він називав її брехухою. Керролл заявляла, що Трамп намагався зганьбити її публікаціями в соціальних мережах, які він робив у жовтні минулого року.

Рішення колегії присяжних було одностайним.

Тепер колишній президент США має виплатити 5 мільйонів доларів відшкодування та штрафних виплат.

Речник Трампа заявив, що екс-президент подаватиме апеляцію у цій справі. Поки справа перебуватиме на апеляції, Дональд Трамп не повинен платити відшкодування, - повідомляє видання Reuters.

На своїй платформі Truth Social Дональд Трамп назвав вирок суду "ганьбою" і заявив "я абсолютно не знаю, хто ця жінка".

Джин Керролл подала позов у листопаді минулого року, відповідно до закону штату Нью-Йорк, який відкрив можливість розгляду звинувачень у сексуальному насильстві з термінами давності, що давно минули. Сам Дональд Трамп заперечував ці звинувачення, а його адвокати у завершальному слові заявляли, що судова справа мотивована "грішми" та "політикою".