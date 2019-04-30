Трамп вимагає, щоб суд заборонив банкам надавати Конгресу дані про його фінанси

Президент США Дональд Трамп та члени його сім’ї подали у суд позов на два банки, намагаючись заборонити їм передавати у Конгрес дані про його бізнес.

Запит про надання даних від Deutsche Bank, Capital One та кількох інших фінансових установ розіслали два комітети Палати представників, які розслідують фінанси Трампа.

Позов поданий від імені Трампа, його синів: Дональда Молодшого та Еріка, доньки Іванки та від кількох компаній.

Трампи домагаються, щоб федеральний суддя визнав вимоги незаконними і такими, що не підлягають виконанню.

Представники Демократичної партії у Конгресі заявили, що не припинять своїх намагань.

Адам Шифф, конгресмен-демократ, який очолює Комітет з розвідки у Палаті представників, сказав, що запити про фінансову інформацію є частиною розслідувань “звинувачень про потенційне іноземне втручання у політичний процес у США”.

На підтримку запитів висловилася також голова Комісії з питань фінансових послуг Максін Вотерс, яка також обрана від Демократичної партії.

2017 року банк відкинув запит демократів у Палаті представників про надання інформації щодо фінансових справ президента, посилаючись на захист особистої інформації.

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