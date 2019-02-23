Що змінять 200 американських військових у Сирії?

Президент США Дональд Трамп заявив, що його рішення залишити невелику кількість американських військових в Сирії не означає скасування його плану з виведення всіх військ з країни.

«Я не відступився», - заявив Трамп журналістам в Білому домі у п'ятницю.

«Це дуже маленька, крихітна частина наших людей», - сказав Трамп, говорячи про групу миротворців, які залишаться у Сирії після виведення близько двох тисяч американських солдатів, які зараз надають підтримку курдським силам, які б'ються проти залишків «Ісламської держави».

Дуже часто нестабільність Трампа є недоліком. Але, якщо він змінює свою думку, щоб виправити помилку - це однозначно перевага

Як відомо, у грудні Трамп оголосив, що всі американські військові залишать Сирію до кінця квітня.Курдські союзники США у Сирії стурбовані, що їм доведеться зіткнутися з діями Туреччини після виведення американських військ.

Рішення про виведення американських військ із Сирії викликало критику з боку значної частини республіканців та демократів у Конгресі США. Натомість про нього схвально відгукнувся сенатор-республіканець Ренд Пол, якщо вважають близьким до Трампа.

"Замість того, щоб ухвалювати резолюції із закликами залишити американські війська у Сирії та Афганістані, мої колеги у Сенаті мали б аплодувати завершенню цих воєн і навчитись оголошувати Перемогу! Прихильникам війни не подобається, що Дональд Трамп виконує обіцянку!", - заявив Пол у лютому.

Зміна позиції Трампа викликала схвалення на сторінках консервативного видання The National Review, де відзначили що збереження "символічної" присутності США насправді матиме значні наслідки для збереження результатів військової кампанії Сполучених штатів та їх союзників.

"Якщо трампівські 200-ті зможуть заспокоїти союзників США, надихнути розміщення військ союзників, та допомогти залишити військовий чобіт на шиї ІДІЛ, то це рішення Трампа може стати одним із його найбільш мудрих та ефективних рішень. Дуже часто нестабільність Трампа є недоліком. Але, якщо він змінює свою думку, щоб виправити помилку - це однозначно перевага. Давайте сподіватись, що він її не змінить повторно", - відзначив на сторінках видання Девід Френч.

Коментуючи останню заяву Трампа щодо того, що у Сирії все ж залишаться кількасот американських вояків, високопосадовець Міноборони США заявив «Голосу Америки», що невеликий контингент військ залишиться в Сирії, щоб допомогти «місцевим силам не допустити відродження Ісламської Держави».

Ми домоглися величезного успіху в перемозі над Халіфатом

За словами чиновника, кілька сотень військовослужбовців, ймовірно, увійдуть до складу міжнародних миротворчих сил.

У п'ятницю Трамп заявив: «Ми домоглися величезного успіху в перемозі над Халіфатом».

При цьому він додав, що США «можуть залишити невелику кількість військових у складі інших сил - чи то війська НАТО або будь-кого іншого, щоб він (Халіфат) не зміг все почати заново».

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