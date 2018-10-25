Китайці жартома порадили Трампу змінити iPhone на китайську модель, щоб не прослуховували

Речниця міністерства закордонних справ Гуа Чун'їн пожартувала у відповідь на повідомлення американського видання The New York Times, що Китай прослуховує iPone Трампа.

"Якщо вони турбуються стосовно Apple, можуть використовувати Huawei, - наголосила вона. – Якщо вони не заспокояться, то можна мати повністю захищений пристрій, і припинити всі зв'язки з зовнішнім світом".

Росіяни також заперечили заяви про прослуховування. "Ми готові ставитись до цих історій з певним гумором", - сказав речник президента Песков.

Заяви стали реакцією на статтю The New York Times, де йдеться про те, що попри неодноразові попередження про те, що його розмови на мобільному телефоні не є захищеними і іноземні супротивники можуть їх прослуховувати, президент США Дональд Трамп відмовляється припиняти користуватись iPhone.

Президент Трамп відкинув такі звинувачення.

"The New York Times має нову несправжню новину, що тепер росіяни та китайці (добре, що нарешті додали Китай) слухають всі мої дзвінки. Я рідко використовую мобільний телефон і коли так роблю, це затверджений урядом пристрій", - наголосив Трамп у Twitter.

В газеті повідомляли, що посадовці Білого дому поінформували президента, що варто користуватись захищеним зв'язком встановленої телефонної лінії. Він слідує порадам, однак телефонує друзям та новинним установам, таким як Fox News з iPhone. Хоча Агентство з національної безпеки посилило захист iPhone, розмови все одно можуть бути перехоплені.

В The Times заявляють, що американські розвідувальні установи встановили, що Китай та Росія справді прослуховують телефонні розмови президента і можуть використовувати ці питання в веденні переговорів, зокрема, з питань торгівлі. Наприклад, китайці склали перелік друзів президента Трампа і сподіваються впливати на нього через тих, кому він довіряє.

Як стало відомо раніше цього року, президент Трамп має два iPhone з обмеженими функціями – один лише для Twitter і новин і другий для дзвінків.

Репортаж The Times вказує, що Трамп також має третій iPhone, який не було модифіковано Агентством з національної безпеки і не відрізняється від моделей, що є у вільному продажу. Він використовує його для збереження персональних контактів. З повідомлення не відомо, чи робить президент Трамп дзвінки з третього iPhone, пише Business Insider.

Президент має змінювати два офіційні телефони кожні 30 днів з міркувань безпеки, однак посадовці Білого дому сказали The Times, що він рідко це робить через незручності.

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