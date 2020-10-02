У президента Трампа і його дружини виявили COVID-19

Президент США Дональд Трамп повідомив, що аналізи підтвердили коронавірус у нього та у дружини Меланії.

Президент під час одужання буде надалі безперервно виконувати свої обов’язки.

Близько першої години ночі за місцевим часом у Вашингтоні президент написав у Twitter: «Цієї ночі аналізи на COVID-19 у першої леді та у мене показали позитивний результат. Ми негайно починаємо карантин і процес одужання. Ми подолаємо це РАЗОМ».

Одинадцятьма хвилинами по тому Білий Дім оприлюднив офіційне повідомлення президентського лікаря Шона Конлі, в якому підтверджено, що 74-річний президент заражений коронавірусом.

«Президент і перша леді зараз обоє почуваються добре, і план полягає головним чином у тому, що вони упродовж одужання перебуватимуть у Білому домі», - написав лікар.

Лікар передбачає, що президент «під час одужання буде надалі безперервно виконувати свої обов’язки».

Ми почуваємося добре, і я відклала усі найближчі зустрічі.

Меланія Трамп минулої ночі написала у Twitter: «Як це вже довелося цього року робити надто багатьом американцям, президент і я перебуватимемо вдома під карантином після того, як аналізи виявили COVID-19. Ми почуваємося добре, і я відклала усі найближчі зустрічі. Будь ласка, бережіть себе і ми подолаємо це разом».

Представник Білого дому сказав, що всі найближчі політичні події з участю Трампа вже скасовані.

Карантин президента вплине на перебіг місяця виборчої кампанії, що залишився перед президентськими виборами у листопаді.

Президент Трамп, який упродовж тривалого часу применшував серйозність коронавірусу, у четвер увечері в телефонному інтерв’ю каналу Fox News підтвердив, що його та першу леді перевіряли на коронавірус після того, як зараження було виявлене у його помічниці Гоуп Гікс.

Гікс, радниця президента, у суботу їздила з Трампом на виборчий мітинг у Пенсильванії, а потім у вівторок - до Клівленда, де відбувалися виборчі дебати і наступного дня - на виборчі зустрічі в Міннесоті.

Посадовець, який побажав залишитися неназваним, розповів, що симптоми у Гікс з’явилися на мітингу в Міннесоті у середу, а у четвер аналізи підтвердили у неї коронавірус.

Попри це у четвер Трамп та деякі його чільні співробітники були в Нью-Джерсі на виборчій зустрічі, в якій брали участь десятки людей.

Під час інтерв’ю каналу Fox News президент припустив, що Гікс могла заразитися від когось з військових або поліції.

«Це дуже важко, коли ви з військовими, чи з правоохоронцями, і вони до вас підходять, хочуть обійняти й поцілувати, щоб подякувати за гарну роботу для них. Ви зближуєтеся і трапляється різне. Я здивувався, коли повідомили про Гоуп, але вона з ними дуже доброзичлива. Вона знає про ризики, але вона молода», - сказав Трамп.

Президента Трампа з огляду на його вік зараховують до категорії підвищеного ризику стосовно COVID-19, але вважають, що назагал його здоров’я міцне.

Новина спричинила падіння деяких цінних паперів на американських біржах.

Коронавірусом у США заразилися майже 7,3 мільйона людей і понад 207 000 померли - це більше, ніж в будь-якій іншій країні світу.

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