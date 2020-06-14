Адміністрація Трампа скасувала норми, які захищали права трансгендерів в сфері медичної опіки

Міністерство охорони здоров’я США оголосило, що буде застосовувати закон про захист від дискримінації на основі статі, відповідно до «простого визначення слова «стать» як чоловіка чи жінки, визначеного біологією». Це суперечить схваленій за часів Обами нормі, яка визначала стать більш широко – як то внутрішнє відчуття людини щодо належності до чоловічої, жіночої, обох статей чи до жодної з них.

Представники LGBTQ кажуть, що їм потрібен такий захист проти дискримінаційних практик під час отримання медичних послуг, пов’язаних зі зміною статі.

Таких захист, наполягають вони, при отриманні лікування потрібен також трансгендерам. За старим законом, наприклад, лікарні були зобов’язані надавати послуги зі зміни статі, включно з гістеректомією.

Втім, консерватори вважають, що адміністрація президента Обами перевищила свої повноваження, надавши розширене визначення терміну «стать».

Експертка релігійної консервативної групи "Рада дослідження родини" Мері Вадделл каже, що за старих правил, прийнятих Обамою, інколи медики бути змушені виконувати операції зі зміні статі та аборти, навіть якщо вони вважали, що це всупереч їхньому сумлінню, або якщо вважали, що такі процедури можуть зашкодити пацієнту.

Натомість спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що «Релігійна свобода не є виправданням для ненависті, і кожен американець має право отримувати медичну опіку без страху та залякувань».

Розкритикували рішення Міністерства охорони здоров’я і Американська Медична Асоціація та групи захисту прав жінок.

Голова ж відділу Міністерства охорони здоров’я, який відповідає за захист громадянських прав, Роджер Северіно заявив, що права трансгендерів вже захищені іншими законами, які забороняють дискримінацію у сфері медичної опіки на основі раси, кольору, національності, віку, фізичних вад чи інших факторів.

Понад півтора мільйона людей у США ідентифікують себе як трансгендери, відповідно до даних Інституту Вільямс. Згідно з опитуваннями Gallup, 4,5% осіб у США називають себе лесбійками, геями, бісексуалами чи трансгендерами.

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