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Трамп розкритикував Канаду, ЄС та НАТО у Twitter. "Справедлива торгівля – дурна торгівля, якщо не взаємна"

  • Голос Америки

Дональд Трамп видав ряд твітів у понеділок з критикою ЄС, союзників у НАТО та прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

На вихідних Трамп раніше покинув засідання "Групи семи", що проводилось в Канаді, не підписавши спільну заяву, яка мала засвідчити хиткий консенсус з торговельних питань між Вашингтоном та союзниками.

"Справедливу торгівлю можна назвати дурною торгівлею, якщо вона не взаємна", - наголосив Трамп у Twitter.

Він окремо розкритикував стан торгівлі з Канадою. "Згідно з інформацією Канади, вони отримують майже 100 мільярдів доларів з торгівлі зі США (гадаю, вони вихвалялись і їх спіймали!). Мінімум – 17 мільярдів. Наш податок на молочні товари 270%. Потім Джастін робить вигляд, що обурився, коли на цьому наголосили!" - йдеться в твіті президента США.

Трамп засвідчив свою прихильність політиці "Америка понад усе".

"Вибачайте, ми не можемо більше дозволяти нашим друзям, чи ворогам користуватись з нашої торгівлі. Маємо ставити першими американських робітників!", - наголосив президент США.

В спільній заяві G7 йшлося про підтримку "вільної, справедливої та взаємовигідної торгівлі" і важливості подолання протекціонізму.

"Це несправедливо для народу Америки! - наголосив Трамп у Twitter. – 800 мільярдів доларів торговельного дефіциту. Чому я, президент США, дозволяю країнам заробляти великі торговельні профіцити, як це було протягом десятиліть, в той час як наші фермери, робітники та платники податків мають сплачувати таку високу і несправедливу ціну?".

Держсекретар Майк Помпео, відповідаючи на запитання преси, високо оцінив зусилля європейських країн у допомозі в успішному проведенні саміту з Північною Кореєю. Він також запевнив, що відноcини США з іншими країнами G7 продовжать розвиватись, незважаючи на суперечку з Канадою.

Суперечка стосовно торгівлі може негативно позначитись на довірі інвесторів і фінансистів. "Впевненість бізнесу та капітальні витрати будуть більш ризикованими, якщо напруга продовжиться влітку", - сказав Reuters Тай Хуї, голова Департаменту управління активами Азійсько-тихоокеанського регіону J.P. Morgan.

Однак, в понеділок, ринки були достатньо стабільними.

Трамп також розкритикував союзників в НАТО за їх менший внесок до колективної безпеки, ніж США.

"США сплачують майже повну ціну НАТО – захищаючи ті країни, які грабують нас у торгівлі (вони платять лише частку витрат – і сміються!), - написав Трамп у Twitter. – ЄС мав профіцит у 151 мільярд доларів – має платити значно більше у військовій сфері!"

"Німеччина платить 1 відсоток (повільно) ВВП до НАТО, а ми платимо 4 відсотки набагато більшого ВВП. Чи хтось вважає, що це має сенс?", - поставив Трамп запитання у Twitter.

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