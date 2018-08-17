Трамп відмовився від військового параду у Вашингтоні, щоб зекономити

Президент Дональд Трамп заявив, що він відмовився від планів провести військовий парад на День ветеранів в листопаді.

Своє рішення він пояснив "надзвичайно високою" ціною проведення.

У своєму повідомленні у Twitter Трамп звинуватив владу Вашингтона у завищенні ціни.

Трамп також заявив, що він, натомість, відвідає запланований парад на повітряній базі Ендрюс а також відвідає Париж 11 листопада, щоб взяти участь в урочистостях, присвячених сторіччю закінчення Першої світової війни.

Проведення параду мало б коштувати 92 мільйони доларів, зазначається в повідомленні. Більшу частину цих витрат склали б витрати Пентагону на літаки, обладнання та персонал.

За день до того, Міністерство оборони США оголосило, що в 2018 році парад не проводитиметься. Трамп сказав, що, можливо, організує певну акцію наступного року, коли ціни "значно знизяться".

Полковник Роб Меннінг, речник Пентагону, заявив у четвер, що військові і Білий дім "зараз погодились досліджувати можливості в 2019 році".

Мюріель Баузер, мер Вашингтона відповіла президентові США у Twitter, заявивши, що витрати мерії на забезпечення організації події складуть більше 21 мільйона доларів.

Служба Баузер оприлюднила оцінки мерії витрат, пов'язаних з військовим парадом, які включають 13,5 мільйона доларів витрат на послуги поліції та необхідні витрати на управління потоком людей, забезпечення безпеки та зміну руху транспорту, а також захист відомих особистостей.

Посадовець мерії додав, що адміністрація Трампа цього тижня звернулась до мерії за оцінкою витрат.

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