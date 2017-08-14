Після інциденту у Вірджинії Трамп осудив фанатичні й расистські організації

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп осудив крайнє праві організації, включно з неонацистами і ККК, та заявив, що расизм, ненависть і фанатизм не повинні мати місця в Америці. Таку заяву він зробив після насильницького мітингу у штаті Вірджинія.

Трампа піддали критиці як республіканці, так і демократи за те, що він рішучіше не зареагував на насильство в суботу у місті Шарлотсвілль, під час якого загинула жінка, коли чоловік врізався автомобілем у групу, що виступала проти крайнє правих протестувальників.

«Расизм – це зло, і ті, що спричиняють насильство в його ім’я, є злочинцями і убивцями, включно з ККК, неонацистами, білими расистами та іншими групами, що заперечують все, що дороге для нас як американців», сказав Трамп у заяві до репортерів у Білому домі.

Критики кажуть, що Трамп чекав надто довго, щоб порушити тему кровопролиття, і піддали його критиці за первісну заяву про причетність «багатьох сторін», замість того, щоб конкретно осудити білих расистів, яких вважають відповідальними за бійку.

20-річному Джеймсу Алексу Філдсу – у якого нібито пронацистські симпатії, загрожує звинувачення у тому, що він врізався у протестувальників, які виступали проти білих націоналістів, вбиваючи Гедер Геєр, і поранив 19 інших людей, – відмовлено у заставі. Початкове слухання в суді буде в понеділок.

У рішучому протесті з приводу поведінки президента, виконавчий директор однієї з найбільших у світі фармацевтичних компаній Merck подав у відставку з ділової ради, яку очолюює президент Трамп, посилаючись на потребу мати керівництво, яке виступає проти фанатизму.

На сторінці у «Твіттері» компанії виконавчий директор компанії Кеннет Фрейзер, який афро-американць, не назвав конкретно Трампа і не піддав його прямій критиці, але сенс заяви був очевидний.

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