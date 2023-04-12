Київ сподівається у травні отримати погоджений текст резолюції щодо створення спецтрибуналу

Україна наполягає на створенні саме спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії. Про це у коментарі Голосу Америки у Нью-Йорку повідомила Леся Забуранна, народна депутатка та членкиня робочої групи щодо з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу для Росії.

Останнім часом низка ключових країн-партнерів, зокрема Сполучені Штати, висловили свою підтримку цьому питанню. Проте у країн-партнерів немає спільної позиції щодо того, яким саме має бути цей спеціальний механізм, що має притягнути до відповідальності найвище керівництво Росії за агресію проти України.

Відповідаючи на питання Голосу Америки про те, що низка країн наголошують на створенні так званого «гібридного трибуналу» (коли створюється судовий орган в рамках правової системи України) Забуранна визнала, що саме довкола цього питання зараз точаться найбільші дискусії. Україна наполягає на необхідності «створення не гібридної моделі, а спеціального міжнародного трибуналу».

За її словами, по-перше, відповідатиме Конституції України та не порушуватиме її. «І по-друге, це дозволить зняти імунітет так званої трійки [політичне та військове керівництво Росії] і притягнути їх до відповідальності. Окрім того, рішення цього трибуналу має бути визнаним усім світом. І саме ця модель дозволить нам досягти результату», - переконана нардепка.

Також вона наголосила, що трибунал має бути не внутрішнім питанням України, а відповіддю цивілізованого світу на агресію та «настання відповідальності».

Що того, коли питання формату майбутньої інституції буде фіналізоване, Забуранна повідомила: зараз над текстом майбутньої резолюції ООН, яка і дасть старт створенню трибуналу, працює координаційна група. Останнє засідання було у кінці березня, наступне буде 12 травня. «І це вже фінальна частина, де узгоджуються юридичні питання та тонкощі. Тому ми сподіваємося, що у травні ми вже отримаємо погоджену усіма учасниками коргрупи резолюцію», - додала вона.

На початку січня цього року Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Впродовж кількох місяців до коаліції за створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України приєдналося більше 30 країн.

Раніше офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан заявила в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода LIVE» заявила, що США наразі підтримують «гібридний трибунал». «Тому що це буде якраз міжнародний, інтернаціоналізований, але на основі юридичної системи України. Цей трибунал буде розташований не в Україні, а в іншій європейській країні. Таким чином ми можемо гарантувати, аби забезпечити його неупередженість і легітимність. Це те, чого ми всі прагнемо», - додала вона.