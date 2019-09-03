"Зенітника ДНР" зі Сніжного хочуть допитати слідчі з Нідерландів: проти його обміну виступав екс-посол США в Україні

Слідчі з Нідерландів хочуть допитати допитати Володимира Цемаха – «зенітника ДНР» зі Сніжного, поряд з яким був збитий літак MH17, він заpаз перебуває під вартою в Україні. Про це агентству Associated Press розповів речниця слідчої групи Брехтьє ван де Мосдейк.

За даними агентства, Цемах є одним з кандидатів на обмін утримуваними особами з Росією, тому слідчі зацікавлені у його допиті, поки він в Україні.

Включення Цемаха до обміну полоненими з Росією було би помилкою і завдало би шкоди розслідуванню щодо збиття MH17. Замість цього Україна має відправити Цемаха до Нідерландів

«Якщо його обміняють, то, звісно, важко сказати, чи зможемо ми поговорити з ним, коли він буде в Росії», – наголосив співрозмовник агентства. Він додав, що голандська прокуратура зацікавлена в тому, щоб Цемах і надали залишався в Україні.

Раніше непідтверджені повідомлення про те, що українська сторона могла розглядати обмін Цемаха викликала критику у середовищі відомих безпекових експертів.

"Подейкують, що нещодавно заарештований Володимир Цемах, який може бути ключовим свідком у справі MH17, може бути переданий Росії в обмін на українців затриманих Росією. Це досить безхребетний крок українського уряду, який вплине на судову справу по MH17", - твітував у серпні засновник розслідувального сайту Bellingcat.



На непідтверджені повідомлення про обмін Цемаха відреагував і екс-посол США в Україні Стівен Пайфер.

"Включення Цемаха до обміну полоненими з Росією було би помилкою і завдало би шкоди розслідуванню щодо збиття MH17. Замість цього Україна має відправити Цемаха до Нідерландів; якщо він потрапить до Росії, він ніколи не свідчитиме - через це власне Росія і прагне, щоб він був включений до обміну", - твітував Пайфер у серпні.

Суд продовжив арешт Володимира Цемаха, колишнього «командира ППО» угруповання «ДНР» у місті Сніжне, поблизу якого був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH17.

Про те, що спецслужби України вивезли Цемаха з окупованої частини Донбасу в липні повідомила російська служба ВВС.

За цими даними, Володимир Цемах був затриманий у своїй квартирі в місті Сніжне 27 червня. За словами адвоката і родичів Цемаха, українські спецслужби вивезли його на підконтрольну Києву територію, де він був заарештований на 2 місяці.

За даними BBC, Цемаха звинувачують в «створенні терористичної групи чи терористичної організації», йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі

Місто Сніжне розташоване за 20 кілометрів від кордону з Росією. За даними Міжнародної слідчої групи, запуск ракети з установки «Бук» по «Боїнгу» був здійснений з району селища Первомайське за 6 кілометрів на південь від Сніжного. Ця територія на час трагедії контролювалася проросійськими бойовиками.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.

За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною із підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії і була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття нею авіалайнера повернута назад до Росії.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.

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