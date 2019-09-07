Чи видасть Росія Цемаха для суду МН17 і як обмін вплине на перебіг справи, коментують експерти

Росія не видасть Цемаха, вважає дослідник розслідувального сайту Bellingcat Крісто Грозєв. Все ж, відмова Росії видавати Цемаха суду, що має розпочатись навесні 2020 року, на неї чекають міжнародні санкції.

"Вони відпустили 35 в'язнів лише щоб отримати його. Однак, наслідки відмови передавати його до суду наступного року - і міжнародної легітимності обструкції з боку Росії - важко переоцінити. Коротко кажучи: величезні санкції", - твітує експерт.

Відправлення до Росії в рамках обміну утримуваними колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха, якого вважають важливим свідком у розслідуванні справи збитого на Донбасі літака рейсу MH17, викликало неодозначу реакцію на Заході.

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив у листі до парламенту країни, що він глибоко шкодує з приводу рішення Києва включити Цемаха до списків на обмін. Міністр додав, що перед передачею до Росії Цемаха змогли допитати. Уряд Нідерландів звертає увагу, що Росія має співпрацювати зі слідством у справі MH17, повідомляють ЗМІ.

Україна не мала шансу утриматись від видачі Цемаха, якщо хотіла, щоб обмін відбувся, вважає дослідник інституту Байдена Майк Карпентер

"Хоча я повністю розумію розчарування сімей жертв МН17, я в захваті від того, що українські сім'ї сьогодні об'єднались зі своїми коханими", - написав Карпентер у Twitter. "Деяких з цих нещасних доправили до Сибіру, щоб вони десятки років гнили у в'язниці, як Сенцова", - додав він.

Очевидно, що Україна намагалась утриматись від включення Цемаха, але "Росія наполягала на включенні, загрожуючи зірвати домовленість, якщо його там не буде". вказує аналітик.

Водночас Карпентер не розглядає обмін як знак наближення війни до завершення і вказує на те, що серпень був одним з найкривавіших місяців на Донбасі за довгий час.

Повернення Цемаха до Москви - "ускладнюючий фактор для суду МН17, що розпочнеться в березні 2020 року в Гаазі", - доає експерт-міжнародник Марсель ван Герпен.

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