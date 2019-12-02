Нідерланди звинувачують Росію у порушенні Конвенції з екстрадиції у справі Цемаха

Прокуратура Нідерландів звинувачує Росію у порушенні Європейської конвенції з екстрадиції, через те, що РФ не видає підозрюваного у збитті МН17 Володимира Цемаха, громадянина України.

Прокурори заявляють, що Росія умисно проігнорувала запит Нідерландів про екстрадицію і дозволила Цемаху покинути територію Росії і переміститись на схід України, після того, як між Україною та Росією відбувся обмін полоненими.

Після арешту Цемаха в Києві, Міжнародна слідча група допитала його декілька разів, але не змогла запобігти передачі Цемаха Росії 7 вересня 2019 року в рамках обміну в'язнями.

Нідерланди неодноразово звертались до Москви з запитом про екстрадицію, однак не отримали відповіді. Росія надавала запити про додаткові документи, прагнучи затягнути процес, заявляють прокурори. Зрештою 19 листопада прокуратура отримала повідомлення від Росії про те, що Цемаха неможливо заарештувати, бо інформація про його місцеперебування в Росії відсутня.

Росія не видає власних громадян, але Цемах – громадянин України, тому перепон для його екстрадиції не було, заявляють прокурори.

Події у справі Цемаха не вплинуть на початок суду у справі збиття МН17. Судовий розгляд почнеться 9 березня 2020 року. До суду викликано підозрюваних у збитті літака рейсу MH17 - росіян Ігоря Гіркина, Сергія Дубінського, Олега Пулатова і українця Леонід Харченко.

Літак Боїнг-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.

За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих. До Міжнародної слідчої групи (JIT), яка з'ясовує причини катастрофи MH17 входять представники Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії та України.

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