Трамп звинуватив соціальні медіа у цензурі

Президент Трамп виступив з критикою компаній соціальних медіа, звинувативши їх у тому, що вони цензурою примусили замовчати "мільйони людей".

"Гіганти соціальних медіа примушують замовчати мільйони людей. Не можна це зробити навіть, якщо це означатиме, що ми матимемо продовжувати слухати несправжні новини, як CNN, чий рейтинг значно постраждав. Люди мають розбиратись, що є справжнім, а що ні, без цензури", - заявив Трамп.

У вівторок Інтернет-медіа Facebook, Twitter та Alphabet закрили, або припинили діяльність сотень сторінок, які використовувалися для маніпулювання громадською думкою у Сполучених Штатах, Великій Британії та в країнах Близького Сходу і Латинської Америки.

У США увага зосереджена на соціальних медіа через наближення важливих виборів до законодавчих органів країни у листопаді, а також на тлі суперечок про те, який вплив мала дезінформація й іноземна пропаганда в Інтернеті під час американських президентських виборів 2016 року.

Раніше у понеділок компанія Microsoft також оголосила, що виявила й закрила сторінки в інтернеті, через які зловмисники, пов’язані з російськими державними органами, намагалися зламати Інтернет-сайти американських неурядових аналітичних центрів, а також Сенату США.

Засновник Facebook Марк Цукерберг сказав, що його компанія виявила 652 “оманливих” сторінок і груп.

“Частина тієї діяльності походить з Ірану, а частина з Росії”, - сказано в офіційному повідомленні Facebook, де також наголошено, що ті особи, сторінки й групи “вводили в оману стосовно того, ким вони є і що вони роблять”.

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