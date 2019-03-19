Конгресмен США позивається до Twitter через "цензуру", що могла вплинути на вибори

Конгресмен-республіканець з Каліфорнії Девін Нунес подав до суду на соціальну мережу Twitter а також на трьох користувачів соцмережі.

Нунес, який є членом Комітету Палати представників США з розвідки, звинуватив компанію у політичній заангажованості та цензурі, спрямованій проти користувачів соцмережі, які підтримують консерваторів.

Такі дії і, зокрема,таємне блокування акаунтів, на думку конгресмена, могли вплинути на результати проміжних виборів до Конгресу США в 2018 році.

Нунес звинуватив Twitter у "сприянні поширенню наклепів на платформі", "ігноруючи законні скарги про обурливий зміст і залишаючи цей контент в публічному доступі".

Конгресмен вважає, що такі дії порушують умови та правила соцмережі і прагне отримати 250 мільйонів доларів компенсації збитків, а також вимагає накласти каральний штраф у 350 тисяч доларів.

"Twitter своїми діями намагався генерувати та розповсюджувати неправдиві та наклепницькі заяви про позивача, щоб вплинути на результати виборів до Конгресу 2018 року і залякати позивача і втрутитись до важливого розслідування корупції передвиборчої кампанії Клінтон а також можливого впливу Росії на президентські вибори 2016 року", - йдеться в позові, текст якого цитує The Hill.

Закон, загалом, захищає соцмережі від відповідальності за те, що публікують їх користувачі. У відповідності до Розділу 230 Закону Про порядність спілкування, соцмережі не підпадають під вимоги як до "видавництв, чи промовців", що дозволяє соцмережам діяти без попереднього схвалення кожного повідомлення, пише The New York Times.

Однак, Нунес вважає, що спрямовані проти нього повідомлення є частиною загальної політики Twitter, яка прагне зашкодити Республіканцям.

Раніше Twitter відкидав звинувачення у таємному відключення акаунтів, звертаючи увагу на роботу алгоритму, що має відфільтровувати екстремістські та расистські послання. Соцмережа відкидала звинувачення у політичній заангажованості.

Дивіться також: Що означає бути полоненим російського режиму – інтерв'ю з Ахтемом Чийгозом. Відео