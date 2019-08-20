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Через політичні кризи, в Європі знову згадують про своїх монархів

  • Голос Америки
Британський принц Вільям (ліворуч) і король Іспанії Феліпе

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Роль європейських монархів давно зводиться до участі у церемоніях та новинах світської хроніки. Однак, теперішні політичні кризи в регіоні знову висвітлюють роль монархів, пише журналіст "Голосу Америки" Мартін Аростегі.

Так король Іспанії Феліпе VI відіграв важливу роль у протистоянні каталонським сепаратистам, засудивши регіональний референдум про незалежність 2017 році. Він заявив, що таким чином виконав завдання монархії підтримувати єдність держави.

Король Іспанії Феліпе і королева Летиція
Король Іспанії Феліпе і королева Летиція

Тепер британські ЗМІ все більше розмірковують над тим, чи може королева Єлизавета ІІ відвернути конституційну кризу, до якої можуть призвести плани прем'єр-міністр країни Бориса Джонсона вивести Британію з ЄС без відповідної угоди.

Королева Элизавета вітає прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона
Королева Элизавета вітає прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона

Як Феліпе, так і Єлизавету "покликали заповнити вакуум, створений неспроможністю обраних політиків вирішити масштабні проблеми, а також посталу через це загрозу значної поляризації", - говорить політолог мадридського францисканського університету Вільям Ольів'є Делавега.

У цих демократичних країнах, монархічна влада є анахронізмом, однак колишній посол Іспанії у Великій Британії Федеріко Трійо-Фігуероа нагадує про все ще існуючі повноваження монархів.

У Єлизавети – це право скликати та розпускати парламент, підписувати закони. На практиці вона використовує ці повноваження лише на запит прем'єр-міністра.

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