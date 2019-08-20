Через політичні кризи, в Європі знову згадують про своїх монархів

Роль європейських монархів давно зводиться до участі у церемоніях та новинах світської хроніки. Однак, теперішні політичні кризи в регіоні знову висвітлюють роль монархів, пише журналіст "Голосу Америки" Мартін Аростегі.

Так король Іспанії Феліпе VI відіграв важливу роль у протистоянні каталонським сепаратистам, засудивши регіональний референдум про незалежність 2017 році. Він заявив, що таким чином виконав завдання монархії підтримувати єдність держави.

Тепер британські ЗМІ все більше розмірковують над тим, чи може королева Єлизавета ІІ відвернути конституційну кризу, до якої можуть призвести плани прем'єр-міністр країни Бориса Джонсона вивести Британію з ЄС без відповідної угоди.

Як Феліпе, так і Єлизавету "покликали заповнити вакуум, створений неспроможністю обраних політиків вирішити масштабні проблеми, а також посталу через це загрозу значної поляризації", - говорить політолог мадридського францисканського університету Вільям Ольів'є Делавега.

У цих демократичних країнах, монархічна влада є анахронізмом, однак колишній посол Іспанії у Великій Британії Федеріко Трійо-Фігуероа нагадує про все ще існуючі повноваження монархів.

У Єлизавети – це право скликати та розпускати парламент, підписувати закони. На практиці вона використовує ці повноваження лише на запит прем'єр-міністра.

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