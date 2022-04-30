Тихановська стверджує, що передала у Вашингтоні докази про участь режиму Лукашенка у війні проти України

Посилення санкцій та подальша ізоляція режиму Лукашенка в Білорусі, більша допомога громадянському суспільству та медіа, підтримка медиків та білоруських добровольців, які воюють на боці українського народу проти військ Російської федерації. До цього у Вашингтоні американських політиків закликала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка також стверджує, що передала інформацію, що засвідчує участь білоруського режиму у війні проти України.

В ексклюзивному інтерв'ю кореспондентові Російської служби «Голосу Америки» Михайлу Комадовському вона розповіла, що приїхала на церемонію поховання держсекретарки США Мадлен Олбрайт, з якою зустрічалася за її життя, і провела зустрічі з кількома сенаторами, членами Палати представників, включно зі спікеркою Ненсі Пелосі, а також - із представниками Національної Ради безпеки США.

“Я надала нову інформацію щодо Білорусі та розповіла їм про нашу стратегію, як перемогти Лукашенка; наша стратегія базується на виснаженні режиму Лукашенка”, - сказала вона.

Раніше вона заявляла, що Олександр Лукашенко несе відповідальність за масові злочини в Бучі.

Також вона розповіла, що закликала своїх співрозмовників домагатися, аби режим Лукашенка поніс повну відповідальність за свою участь у війні в Україні, в яку той втягнув Білорусь. Як стверджує опозиціонерка, вона запропонувала представникам американського істеблішменту запровадити сильніші санкції проти режиму Лукашенка. Вони мають бути настільки ж потужними, як й санкції проти Росії, але відмінними за своєю структурою. На її думку, режим Лукашенка має бути повністю вилучений зі всіх міжнародних організацій, щоб його голос не лунав на міжнародній арені.

За повідомленням CNN, Тихановьска розповіла журналістам, що під час зустрічі із заступницею держсекретаря США Венді Шерман, у якій частково взяв участь держсекретар США Ентоні Блінкен, та керівником Управління координації санкцій Держдепартаменту США Джим О’Браєн, вона передала «документи з доказами участі Лукашенка у війні проти України, а також перелік компаній і країн, які допомогли обійти санкції».

За її словами, це - «масові докази запуску ракет з нашої території, переміщення російської техніки на території Білорусі». «Це внутрішня інформація про якісь внутрішні розпорядження про розміщення на нашій території різної російської військової техніки», – пояснила Тихановська CNN. «Так, люди збирали цю інформацію протягом усього періоду війни. Вони добре задокументовані, і ми передали ці докази уряду».

Говорячи про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським в інтерв’ю «Голосу Америки», Тихановська сказала, що розуміє, чому вона так й не відбулася. Зеленський не хотів зустрічатися з нею до початку воєнного конфлікту, аби не спровокувати Лукашенка надати територію своєї країни для вторгнення російських військ в Україну, що врешті й сталося. Із початком конфлікту, сказала Тихановська, опозиція Білорусі посилила свою співпрацю із українською владою та громадянським суспільством і планує відкрити в Києві представництво.

Як каже лідерка білоруської опозиції, під час зустрічей у Вашингтоні вона закликала американців надавати більшу підтримку Україні.

“Я лобіюю за Україну, за той факт, що якщо українці просять про певне спорядження, військову допомогу, треба її надати, тому що Україна бореться не лише за свою державу. Вони борються за демократичні цінності, за незалежність, а білоруси борються поруч з ними за свою незалежність також”.

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