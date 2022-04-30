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Тихановська стверджує, що передала у Вашингтоні докази про участь режиму Лукашенка у війні проти України
Посилення санкцій та подальша ізоляція режиму Лукашенка в Білорусі, більша допомога громадянському суспільству та медіа, підтримка медиків та білоруських добровольців, які воюють на боці українського народу проти військ Російської федерації. До цього у Вашингтоні американських політиків закликала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка також стверджує, що передала інформацію, що засвідчує участь білоруського режиму у війні проти України.
В ексклюзивному інтерв'ю кореспондентові Російської служби «Голосу Америки» Михайлу Комадовському вона розповіла, що приїхала на церемонію поховання держсекретарки США Мадлен Олбрайт, з якою зустрічалася за її життя, і провела зустрічі з кількома сенаторами, членами Палати представників, включно зі спікеркою Ненсі Пелосі, а також - із представниками Національної Ради безпеки США.
“Я надала нову інформацію щодо Білорусі та розповіла їм про нашу стратегію, як перемогти Лукашенка; наша стратегія базується на виснаженні режиму Лукашенка”, - сказала вона.
Раніше вона заявляла, що Олександр Лукашенко несе відповідальність за масові злочини в Бучі.
Також вона розповіла, що закликала своїх співрозмовників домагатися, аби режим Лукашенка поніс повну відповідальність за свою участь у війні в Україні, в яку той втягнув Білорусь. Як стверджує опозиціонерка, вона запропонувала представникам американського істеблішменту запровадити сильніші санкції проти режиму Лукашенка. Вони мають бути настільки ж потужними, як й санкції проти Росії, але відмінними за своєю структурою. На її думку, режим Лукашенка має бути повністю вилучений зі всіх міжнародних організацій, щоб його голос не лунав на міжнародній арені.
За повідомленням CNN, Тихановьска розповіла журналістам, що під час зустрічі із заступницею держсекретаря США Венді Шерман, у якій частково взяв участь держсекретар США Ентоні Блінкен, та керівником Управління координації санкцій Держдепартаменту США Джим О’Браєн, вона передала «документи з доказами участі Лукашенка у війні проти України, а також перелік компаній і країн, які допомогли обійти санкції».
За її словами, це - «масові докази запуску ракет з нашої території, переміщення російської техніки на території Білорусі». «Це внутрішня інформація про якісь внутрішні розпорядження про розміщення на нашій території різної російської військової техніки», – пояснила Тихановська CNN. «Так, люди збирали цю інформацію протягом усього періоду війни. Вони добре задокументовані, і ми передали ці докази уряду».
Говорячи про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським в інтерв’ю «Голосу Америки», Тихановська сказала, що розуміє, чому вона так й не відбулася. Зеленський не хотів зустрічатися з нею до початку воєнного конфлікту, аби не спровокувати Лукашенка надати територію своєї країни для вторгнення російських військ в Україну, що врешті й сталося. Із початком конфлікту, сказала Тихановська, опозиція Білорусі посилила свою співпрацю із українською владою та громадянським суспільством і планує відкрити в Києві представництво.
Як каже лідерка білоруської опозиції, під час зустрічей у Вашингтоні вона закликала американців надавати більшу підтримку Україні.
“Я лобіюю за Україну, за той факт, що якщо українці просять про певне спорядження, військову допомогу, треба її надати, тому що Україна бореться не лише за свою державу. Вони борються за демократичні цінності, за незалежність, а білоруси борються поруч з ними за свою незалежність також”.
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Маркарова та Пелосі відкрили у Конгресі фотовиставку війни РФ в Україні
"Ми часто чуємо, що у росіян величезна перевага з точки зору вогневої потужності... Але щодо мотивації - у цьому, український народ перемогає їх. І ці фотографії є очевидним доказом».Ненсі Пелосі, Спікерка палати представників Конгресу США
У четвер, 28-го квітня, в будівлі Конгресу США відкрили виставку фотографій російської війни проти України. Відкривали експозицію Спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі та Посолка України в США Оксана Маркарова, за участі інших членів Палати представників. «Світлини відображають жах російського вторгнення та героїзм українського народу», – йдеться у повідомленні офісу спікерки Палати представників.
«Емоційний час для народу України. Захоплююсь їхнім героїзмом, майже таким самим неймовірним, як і жорстокість, з якою вони зараз зіштовхнулися. Ми часто чуємо, що у росіян величезна перевага з точки зору вогневої потужності... Але щодо мотивації - у цьому, український народ перемогає їх. І ці фотографії є очевидним доказом», - сказала журналістам спікерка Пелосі під час відкриття фотовиставки.
Виставка буде відкрита протягом шести тижнів у сесійні дні роботи американського Конгресу.
Своєю чергою посолка України в США Оксана Маркарова, відзначила, що це честь відкривати таку виставку, однак, вона хотіла би ділитися іншими світлинами своєї держави.
“Це честь, за яку я щиро вдячна. Але я хотіла би, щоб ці фотографії показували вам іншу картину моєї країни. Я хотіла би поділитися з вами радістю і гордістю України, красою природи, талантом нашого народу, інноваціями, нашими досягненнями. Усе, над чим ми разом працювали протягом минулого року і до 24 лютого. Натомість, я розповідаю вам жахливу історію неймовірних страждань нашого народу”.
Нагадаємо, раніше Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі висловила впевненість, що законопроект, поданий президентом США Джо Байденом щодо додаткової допомоги Україні, матиме потужну підтримку від конгресменів обох партій.
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Прес-секретар Пентагону: Це найбільш холодна та аморальна жорстокість яка може бути. Відео
Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі у п'ятницю (29 квітня) звинуватив президента Росії Володимира Путіна у аморальності та жорстокості. «Це найбільш холодна та аморальна жорстокість яка може бути», – сказав Кірбі журналістам на брифінгу, говорячи про дії Путіна та російських військових в Україні за останні два місяці.
Чому звичайні американці так підтримують Україну?
Матеріал є перекладом статті Центральної служби "Голосу Америки", яка вийшла англійською мовою.
Американці виявляють симпатії до українців і підтримують потужну допомогу Вашингтона Києву протистояти вторгненню, яке триває вже третій місяць.
Опитування показують потужну двопартійну підтримку додаткового фінансування в розмірі 33 мільярдів доларів, яке цього тижня запитав у Конгресу президент США Джо Байден, на додаток до пакету військової та гуманітарної допомоги в розмірі 13,6 мільярдів доларів, який законодавці схвалили минулого місяця.
Американці також підтримують прагнення Байдена прийняти українських біженців до Сполучених Штатів та прискорити процес їх легального в’їзду. Опитування дослідницького інституту Gallup, проведене 1-19 квітня, показало, що 78% американців схвалили «прийом до 100 тисяч» українських біженців у США — найвищий рівень підтримки американського суспільства прийому біженців, який Gallup виявив під час опитування щодо різних ситуацій біженців з 1939 року.
Підтримка широко поширена серед людей різної партійної приналежності, статі, освіти, доходів і регіонів країни, – сказала Лідія Саад, директор соціальних досліджень США в Gallup.
"Це не спірне питання", - сказала Саад "Голосу Америки". "У середовищі суперечок між двома партіями, дуже помітно, що більшість республіканців погоджуються з більшістю [демократів] у чомусь".
Тим часом опитування Reuters/Ipsos цього тижня показало, що 73% американців підтримують зусилля адміністрації постачати Україну зброєю, що є найвищим рівнем підтримки відтоді, як Росія вторглася до свого сусіда в лютому.
Існує також широка підтримка введення економічних санкцій проти Росії. А згідно з недавнім опитуванням Центру досліджень зв’язків із громадськістю Associated Press-NORC, 54% американців, переважно республіканців та незалежних, хочуть, щоб Байден став ще жорсткіше ставитися до Москви.
Сприяючі фактори
Серед причин високого рівня підтримки американців - швидка ескалація конфлікту, геополітичні наслідки нападу ядерної сили на країну, яка має спільні кордони з союзниками по НАТО, а також переміщення мільйонів людей протягом всього кількох місяців.
Ще до вторгнення американці загалом ставилися до українців прихильніше, ніж до росіяни, як показало опитування Gallup, проведене в лютому. Багато американців досі пам’ятають навчання часів Холодної війни з підготовки до російської ядерної атаки, сказала Мішель Келсо, доцент соціології та міжнародних відносин Університету Джорджа Вашингтона в американській столиці.
Я думаю, що це зачіпає історичний страх перед Росією і здатність Росії завдати нам реальної шкоди, – сказала вона «Голосу Америки». Зовсім недавно американці, зокрема демократи, бачили Москву як ворожу силу, яка намагалася втрутитися у президентські вибори в США 2016 року на користь Дональда Трампа.
Ефективність лобіювання понад 1 мільйона американців українського походження по всій країні також означає двопартійну підтримку в Конгресі, що призводить до швидкого потоку мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги до Києва.
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Сприяє солідарності американців з Україною також тої факт, що це - європейська та християнська країна.
"Існує певна ідентичність або ідентифікація за базовими характеристиками", - сказала Келсо. «Це не темно-коричневі люди, які приїжджають з Афганістану та Гаїті».
За винятком підтримки рішення адміністрації Клінтона про перевезення кількох сотень етнічних албанських біженців з Косово в 1999 році, жоден інший заклик щодо прийняття біженців не був підтриманий такою великою частиною американців широкого політичного спектру.
"Ставлення до прийняття біженців із Сирії, Гондурасу та Центральної Америки набагато більше різнилося відповідно до партійної приналежності", - сказала Саад. «Демократи набагато прихильніше ставляться до цих мігрантів, ніж республіканці. Незалежні — десь посередині».
Інші впливи
На відмінність між підтримкою українців і підтримкою інших груп також можуть вплинути обставини, за яких ці групи тікають. У той час як Україна перебуває під ударом значно більшої зовнішньої сили, Сирію та країни Центральної Америки розглядають як нації, які вирішують власні внутрішні проблеми — чи то безжальний диктатор, чи корумпований уряд, нездатний протистояти бідності та насильству банд. Обставини в цих країнах американцям набагато важче зрозуміти, ніж ситуацію в Україні, де сюжет простий, а лиходій – очевидний.
"Там не має єдиної людини на вершині, де б ви сказали: "Добре, якщо ми просто приберемо цю людину, все інше стане на свої місця", - сказала Келсо. Таким чином, в контексті російського вторгнення американцям легше зрозуміти і захистити принцип суверенітету, ніж у більш заплутаних конфліктах на Близькому Сході, які тривали десятиліттями.
Образ молодого та харизматичного лідера, який мужньо очолює свою країну під час війни, також викликав підтримку, вважає Келсо. Президент України Володимир Зеленський "для нас є слабшим супротивником, який кидає виклик (underdog)", а у США таких люблять, сказала дослідниця.
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Байден не приїде на G20, куди запросили Україну, якщо там буде Путін
Матеріал є перекладом статті Центральної служби "Голосу Америки", яка вийшла англійською мовою.
Білий дім сигналізує про те, що рішення Індонезії, яка цього року головує у «Великої двадцятці», запросити Україну на листопадовий саміт на Балі недостатньо для забезпечення присутності президента США Джо Байдена, якщо при цьому президент Росії Володимир Путін не буде виключений з списку запрошених.
«Наше розуміння, і, звичайно, ви могли б підтвердити це в індонезійців, оскільки ми зв'язалися з ними приватно, полягає в тому, що вони дійсно запросили їх [Росію] перед вторгненням. Ми висловили нашу думку, що ми не думаємо, вони [Росія] повинні бути частиною цього», — заявила в п'ятницю журналістам прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
Раніше у п'ятницю президент Індонезії Джоко Відодо оголосив, що запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Великої Двадцяти (G20), який пройде 15-16 листопада на індонезійському острові Балі.
«Ми розуміємо, що G20 відіграє стимулюючу роль у відновленні світової економіки, і коли ми говоримо про відновлення світової економіки, то одразу ж перед нами постають два важливі фактори: COVID-19 та війна в Україні», — заявив у відеозверненні Відодо, обґрунтовуючи своє запрошення Зеленського.
Він повідомив, що озвучив своє запрошення Зеленському під час розмови з ним у середу, в якому індонезійський президент, в той же час, відхилив запит на постачання зброї Україні, запропонувавши гуманітарну допомогу. Джоко Відодо сказав, що розмовляв з Путіним у четвер і що президент Росії повідомив йому, що він збирається бути присутнім на саміті.
«Індонезія хоче об'єднати G20, - сказав Відодо. — Світ і стабільність є ключем до відновлення та зростання світової економіки».
Це може виявитися нездійсненним завданням на тлі вимог західних лідерів виключити Росію із групи двадцяти найбільших економік світу. Президент Байден, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон і багато інших лідерів висловили стурбованість щодо участі Путіна в саміті і дали зрозуміти, що відмовляться від участі, якщо на саміті буде присутній Володимир Путін.
Дипломатичного розвороту не очікується
Псакі зазначила, що, хоча адміністрація США вітала намір Джакарти запросити Україну, Білий Дім налаштований песимістично стосовно того, що Москва здійснить розворот у дипломатії щодо продовження війни до майбутнього саміту G20.
«Ми однозначно поки що не бачили ознак, що Росія планує конструктивно брати участь у дипломатичних переговорах, сказала Псакі. — Ми, безумовно, сподіваємось, що це зміниться, бо очевидно, що дипломатичні переговори та розмови — це спосіб покласти край цьому конфлікту, і президент Путін міг би покласти цьому кінець завтра, міг би покласти цьому кінець прямо зараз».
Саме Джо Байден запропонував Києву бути присутніми на зустрічах G20, якщо інші члени не погодяться вигнати Росію з двадцятки. Він зробив цю заяву минулого місяця, після зустрічі з членами НАТО і європейськими союзниками в Брюсселі, де, за його словами, вони обговорювали виключення Путіна з G20.
Ситуація, коли Китай підтримує Росію, а Захід – Україну, ставить індонезійського президента у складне становище. Зрештою його уряду, можливо, доведеться вирішити, чи готова G20 обміняти присутність Путіна на відсутність кількох західних лідерів.
«Ідеальним рішенням для Індонезії було запросити Зеленського і, щоб потім росіяни сказали, що Путін вирішив не їхати. Тоді "Джокові" не довелося б приймати рішення", - пояснив Грегорі Полінг "Голосу Америки", використовуючи прізвисько Відодо. Полінг займається дослідженнями зовнішньої політики США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.
Раніше у квітні адміністрація Байдена дала зрозуміти, що хоче, щоб G20 обговорила міжнародні економічні наслідки російського вторгнення і, можливо, відновлення України.
Ця ідея, ймовірно, викликатиме подальші розбіжності на економічному форумі. Члени «Великої двадцятки» з країн, що розвиваються, таких як Індія, Бразилія, Південна Африка, Мексика, Саудівська Аравія та інші, запропонували свій власний порядок денний, заснований на ідеї відновлення після пандемії, що не відповідає прагненню Заходу ізолювати Путіна та допомогти Україні.
Джакарта визначила три основні теми свого президенства у G20: архітектура світової системи охорони здоров’я, перехід на відновлювальні джерела енергії та цифрова трансформація. Тезою цьогорічного саміту було обрано: «Відновимося разом, відновимося сильніше» — теза, яка може виявитися перекресленою на тлі нових геополітичних чвар, спровокованих путінською війною.
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