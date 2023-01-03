Ціллю 2023 року у світі має бути міцна підтримка України – експерти

У 2023 році міжнародні партнери мають продовжувати надавати Україні всю допомогу, необхідну, щоб Київ завершив війну на своїх умовах. На цьому наголошується у редакторській статті видання Financial Times.

«Союзники України повинні зробити все можливе, щоб вона змогла відбити будь-яку нову атаку та повернути більше територій. Мета в тому, щоб Київ знаходився у такому положенні, в якому в них будуть найсильніші позиції», - йдеться у матеріалі Financial Times. Автори наголошують, що йдеться також і про бюджетну підтримку та про прискорену допомогу із відновленням інфраструктури.

Союзники України повинні зробити все можливе, щоб вона змогла відбити будь-яку нову атаку та повернути більше територій.

У Financial Times мовиться, що Україна потребує більш досконалої оборонної зброї, наприклад, такої як системи Patriot, а також наступальної зброї: «Україні потрібні ракети більшої дальності, гелікоптери і танки». Видання акцентує, що Україна здобула моральні перемоги та перемоги на полі бою, «відігнавши російські війська від київських воріт, із Харківщини та Херсона».

На думку редакторів Financial Times, війна змінила українську ідентичність і почуття національності, а своїм нападом Путін досяг протилежної до своєї мети – «його начебто могутня армія принижена, а НАТО не тільки не зменшило силу, а навпаки – відродилося».

Захід наклав певні обмеження на використанні зброї, яку ми надаємо. Росія атакує Україну з майже 300 градусів за компасом і ми не даємо Україні використовувати західну зброю для вогню у відповідь по Росії

На важливості постачань систем Patriot наголошують також аналітики в публікації Washington Post. «Ракети [Patriot] навряд чи припинять атаки, але і Україна, і Росія дали зрозуміти, що вважають це рішення важливим — принаймні як символ залученості Заходу у конфлікті», - пише видання.

Відставний генерал Філіп Брідлав, який очолював командування союзників НАТО у Європі, в коментарі "Голосу Америки" наголосив, що Україні потрібно більше озброєння, щоб перемогти Росію. «Захід наклав певні обмеження на використання зброї, яку ми надаємо. Росія атакує Україну з майже 300 градусів за компасом і ми не даємо Україні використовувати західну зброю для вогню у відповідь по Росії», - говорить Брідлав. На його думку, Україна нанесе Росії стратегічну поразку на південному напрямку, якщо Захід надаватиме те, що потрібно Україні.

З такою думкою погоджується і екс-високопосадовець Пентагону Ян Бжезинський: «Потрібно надати Україні більше систем протиповітряної оборони, а також можливостей, щоб виштовхнути Росію зі своєї території та закінчити війну». На його думку, Україні потрібні можливості, щоб вражати цілі на території Росії та застосовувати військову силу пропорційно до того, як її використовує Росія.

З високим моральним духом та підтримкою Заходу Україна перебуває у кращій позиції, ніж Росія, вважає полковник армії США у відставці, аналітик Інституту дослідження зовнішньої політики Роберт Гамільтон.

«Українське керівництво, військове керівництво значно ефективніше. Вони отримують дані розвідки від Заходу, отримують потрібне обладнання», - наголошує Гамільтон.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Голос Америки", міжнародні експерти вважають, що хід війни 2023 року в Україні має визначитися у наступні кілька місяців. Про це говорив директор Програми з дослідження Росії в CNA та співробітник Інституту Кеннана Майкл Кофман. У статті про підсумки українсько-російської війни для видання Riddle він називає нинішні бойові дії “перехідною фазою”. “Україна, ймовірно, розглядає можливості для ще однієї наступальної операції, - пише він. - Україна прагне підтримувати тиск на російську лінію фронту, щоб запобігти консолідації та відновленню росіян після зими”.

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