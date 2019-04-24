Така людська ціна кремлівських амбіцій – неприпустима, - законодавці США закликали розмінувати Донбас

Законодавці США вшанували пам'ять американського фельдшера Джозефа Стоуна, який працював в спостережній місії ОБСЄ на Донбасі і загинув два роки тому через вибух міни.

"Трагічна загибель Стоуна відбулась під час конфлікту, який веде Росія, і підкреслила необхідність дотримуватись домовленості про припинення використання мін в конфлікті", - йдеться в заяві керівників Гельсінської комісії США конгресмена США Елсі Гастінґса та сенатора Роджера Вікера.

Чоловіки, жінки та діти поблизу лінії зіткнення перебувають у кроці від загибелі через неперебірливу жорстокість мін

"Ми вшановуємо найвищу ціну, яку сплатив Джозеф Стоун, американець, який допомагав невинним цивільним особам, які постраждали від безглуздого конфлікту, що його роздмухує Москва в Україні, - заявив конгресмен Гастінґс. - Чоловіки, жінки та діти поблизу лінії зіткнення перебувають у кроці від загибелі через неперебірливу жорстокість мін. Така людська ціна кремлівських амбіцій – неприпустима".

Другі роковини загибелі Джозефа Стоуна – це трагічне нагадування, що Росія не виконує своїх зобов'язань з очищення територій від залишків військових боєприпасів і недопущення закладання нових мін на сході України

"Замість того, щоб продовжувати цю жорстоку війну, Володимир Путін та його поплічники мають виконати свої обіцянки в рамках Мінських домовленостей та Гельсінських угод і полишити Україну, включно з Кримом, - заявляє сенатор Вікер, - Другі роковини загибелі Джозефа Стоуна – це трагічне нагадування, що Росія не виконує своїх зобов'язань з очищення територій від залишків військових боєприпасів і недопущення закладання нових мін на сході України".

Конгресмен США Гвен Мур засудив той тиск, який чиниться на спостерігачів ОБСЄ на Донбасі. "Джозеф Стоун, народжений в моєму районі в Мілуокі, віддав своє життя допомагаючи світові дізнатись правду про війну на сході України. Спостерігачі ОБСЄ добровільно наражаються на ризик, щоб задокументувати щоденні трагедію конфлікту, який забрав життя тисяч і вплинув на мільйони, - заявив Мур. – Вони виконують важливу роботу, незважаючи на загрози насильства. Загрози, що включають закладання мін, які вбили Джозефа і продовжують вбивати багато невинних людей – мають припинитись".

З відповідною заявою виступив і голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Ертурул Апакан. Посадовець вшанував пам'ять Стоуна. Апакан закликав до припинення мінувань та розмінування територій на Донбасі.

"Ми не забудемо нашого дорогого колегу Джозефа Стоуна, який втратив життя, сприяючи становленню миру на сході України", — зазначив Голова СММ.

Вшановуючи пам'ять Стоуна, Посольство США в Україні в своїй заяві закликало просувати розмінування території, а Росію – виконати Мінські домовленості.

Джозеф Стоун трагічно загинув два роки тому на контрольованій Росією території Донбасу поблизу Пришиба Луганській області, коли броньований автомобіль місії постраждав від вибуху. Найімовірніше, йдеться в заяві ОБСЄ, вибухнула протитанкова міна.

Східна Україна є одним з найбільш замінованих регіонів світу. Раніше ОБСЄ повідомляло, що міни та боєприпаси, що не вибухнули є другою причиною смертності у війні в Україні. Протиавтомобільні міни спричинили найбільше смертей на Донбасі, ніж будь-де в світі. Лише минулого року, щонайменше 70 людей, включаючи 18 дітей загинуло, або постраждало від мін та боєприпаси, що не вибухнули на сході України, заявляє Гельсінська комісія США, посилаючись на дані ОБСЄ.

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