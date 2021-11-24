Економіка США відновлюється найшвидше у світі, попри зростання цін, говорить Байден

Ціни на споживчі товари у США у жовтні показали найшвидше зростання з 1990-х, йдеться у звіті Міністерства торгівлі США, оприлюдненому в середу.

Ціни на товари особистого споживання - показник, що не включає продукти харчування та енергоресурси - зросли на 4,1% рік до року, що є найвищим показником з січня 1991 року.

Однак, високу для США інфляцію компенсує зростання економіки, наголошує президент США Джо Байден.

"Сполучені Штати переживають найпотужніше економічне відновлення у світі, - заявив Байден у вівторок. - Навіть з урахуванням інфляції, американці мають більше грошей в кишенях, ніж до пандемії".

"Америка - єдина велика економіка світу, яка може так заявляти", - додав він.

Споживчі витрати в жовтні зросли на 1,3%, що є більшим зростанням ніж у часи пандемії а також вище, ніж 0,6% у вересні.

Незважаючи на зростання споживчих витрат, американці менш оптимістично налаштовані стосовно власного фінансового становища та економіки, ніж за минулі 10 років. Кожен четвертий споживач вказує на погіршення рівня життя через інфляцію. Такі результати опитування споживачів днями оприлюднив Університет Мічигану.

"Падіння відбулось через поєднання швидкого зростання інфляції та відсутності федеральної стратегії, яка б ефективно компенсувала шкоду від інфляції для бюджетів домогосподарств", - вказують дослідники.

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