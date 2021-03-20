За кілька тижнів у США почнеться нашестя цикад

За кілька тижнів на більшості територій США розпочнеться унікальне явище, що трапляється лише на цій території, - нашестя цикад. Комахи виду Brood X - це так звані періодичні цикади, що живуть під землею 17 років, їдять коріння й виходять лише раз за цей період, щоб на поверхні знайти партнера для спарювання, пояснюють науковці.

Так звані "німфи" комах вилазять із землі на рослини, де "линяють", тобто скидають зовнішню оболонку й перетворюються на дорослих особин. Самці починають "співати", приваблюючи самиць, гучність цвіркотіння іноді сягає рівня 100 децибел.

Після парування самець помирає, самиця відкладає личинки й також помирає. Увесь процес триває лише кілька тижнів. Новонароджені личинки закопуються у землю, оселяються в норах та починають новий 17-річний (або 13-річний для інших видів) цикл.

Виводок Brood X - це найбільший з виводків періодичних цикад, востаннє він з'являвся у 2004 році й тепер з'явиться знову в 2021 році. Виходити на поверхню комахи почнуть із кінця квітня до початку травня, явище охопить десятки штатів - від Іллінойса на північному заході до Джорджії на півдні й до Нью-Йорка на північному сході країни.

Інші понад 3 тисячі видів цикад мають життєвий цикл у 2-5 років й їхня кількість - набагато менша.

Науковці вважають, що більша кількість особин із довшим циклом пов'язана із двома факторами: під час льодовикового періоду комахи потребували більш як один сезон на формування, вилуплення та спарювання, а також велика кількість комах дозволяє їм виживати на поверхні. Причина у тому, що таким чином відбувається перенасичування екосисистеми цими комахами й хижаки не можуть з'їсти беззахисних німф, які іще не можуть літати, тож є легкою здобиччю.

Ці комахи не кусають і не жалять, не переносять збудників хвороб і не є отруйними. Їх не приваблює людина - лише гучні звуки самців. Вони практично не завдають шкоди рослинності, проте молоді рослини можуть постраждати через надмірне живлення періодичних цикад та відкладення яєць.

Головним чинником, що спричиняє вимирання певних видів цикад, залишається вирублення лісів та глобальне потепління.

Для фанатів комах Університет Коннектикуту створив спеціальну веб-сторінку Cicada Homepage й додаток Cicada Safari, де можна завантажувати фото, відео та аудіо цих комах, стежити за їхньою популяцією та досліджувати "одне із семи чудес комашиного світу".

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