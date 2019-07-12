Туреччина почала отримувати російські С-400. Як відреагують США?

Перші поставки російської протиповітряної ракетної системи С-400 прибули до Туреччини. Про це повідомив міністр оборони Туреччини у понеділок.

США виступали рішуче проти закупівлі Туреччиною російської системи і заявляли, що в разі такої закупівлі Туреччині можуть загрожувати санкції, передбачені законом США "Про протидію суперникам Америки шляхом санкцій" (CAATSA); країну також може бути виключено з програми побудови та закупівлі сучасних винищувачів F-35.

Плани Пентагону виключити Туреччину з програми F-35 у разі закупівлі нею С-400 підтвердила у середу Кейті Вілбаргер, в.о. помічника міністра оборони США з міжнародних питань. Спілкуючись з аналітиками, Вілбаргер підкреслила, що НАТО та країни-партнери в програми F-35 єдині в тому, що Туреччина не має розміщувати російську систему.

Ми неодноразово пропонували їм можливості купити систему (протиповітряної оборони) Patriot і пропозиція буле більш щедрою, ніж для будь-кого іншого, але вони не погодились

Міністерство оборони США турбує, що С-400 може бути використано для збору даних про можливості F-35 і ця інформація може опинитись в руках Росії. Вілбаргер заперечила закиди, що Туреччина не мала альтернативи закупівлі російської системи. "Ми неодноразово пропонували їм можливості купити систему (протиповітряної оборони) Patriot і пропозиція буле більш щедрою, ніж для будь-кого іншого, але вони не погодились", - додала вона.

Дії Туреччини також підпадають під положення закону США "Про протидію суперникам Америки шляхом санкцій" (CAATSA), який передбачає запровадження санкцій в разі проведення "значної за обсягом транзакції, яка є частиною, або здійснюється від імені оборони, чи розвідки уряду російської Федерації"

Закон зобов'язує адміністрацію Трампа запровадити санкції, хоч і не встановлює кінцевого терміну запровадження, твітує експерт Ради з міжнародних відносин США Стівен Кук.

Відповідно до закону, адміністрація Трампа має вибір з 12 видів санкцій, що можуть включати обмеження в торгівлі, заборону на отримання фінансування з боку американських установ, обмеження на участь у державних закупівлях та інше.

"Обидві партії в Конгресі рішуче налаштовані, щоб санкції CAATSA було запроваджено стосовно Туреччини, якщо Туреччина придбає С-400". Про це минулого місяця заявляла Еллен Лорд, заступниця міністра оборони США.

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