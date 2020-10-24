Держдеп США попереджає про можливі теракти в Туреччині проти американських громадян та іноземців

Американське посольство у Туреччині заявило, що має “достовірну” інформацію про можливі терористичні атаки та викрадення американців по всій Туреччині, зокрема і в генеральному консульстві США в цій країні.

“Місія США в Туреччині отримала достовірну інформацію про потенційні терористичні атаки та викрадення громадян США та іноземців у Стамбулі, зокрема у приміщенні Генерального консульства США в Туреччині, а також потенційно інших локаціях по всій країні”, - йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

“Проявляйте підвищену обережність там, де можуть збиратися американці або іноземці, зокрема у великих офісних будівлях чи в офісних центрах”, - йдеться у повідомленні.

Невідомо, яку саме терористичну організацію підозрюють у підготовці цих терактів.

Речниця Держдепартаменту повідомила американському виданню The Hill, що заяву оголосили у відповідь на аналіз поточного стану безпеки в країні.

“Ми вдячні турецькому уряду за підтримку у гарантуванні безпеки американських громадян, які проживають у Туреччині, а також турецьких громадян, які відвідують наші посольства та консульства”, - заявила речниця Державного департаменту, не уточнюючи деталей попередження.

Останнім часом США та Туреччина проявляли напругу у відносинах. Зокрема країни мають різні погляди щодо ситуації навколо Нагірного Карабаху.

Крім того, Вашингтон висловлював незадоволення випробуваннями Туреччиною російської зенітно-ракетної системи великого і середнього радіусу дії С-400.

Пентагон тоді заявив, що подібні випробування “ризикують серйозними наслідками” для відносин обох країн, які є партнерами в НАТО.

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